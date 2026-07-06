- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
448
盈利交易:
229 (51.11%)
亏损交易:
219 (48.88%)
最好交易:
580.05 USD
最差交易:
-696.35 USD
毛利:
8 981.56 USD (203 371 pips)
毛利亏损:
-4 752.55 USD (77 448 pips)
最大连续赢利:
13 (350.77 USD)
最大连续盈利:
1 537.74 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.26%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
83
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.55
长期交易:
237 (52.90%)
短期交易:
211 (47.10%)
利润因子:
1.89
预期回报:
9.44 USD
平均利润:
39.22 USD
平均损失:
-21.70 USD
最大连续失误:
67 (-350.86 USD)
最大连续亏损:
-796.73 USD (3)
每月增长:
4.71%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
1 509.13 USD
最大值:
1 655.78 USD (1.65%)
相对跌幅:
结余:
1.65% (1 655.78 USD)
净值:
2.46% (2 509.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v1
|100
|EURCHF.v
|68
|GBPUSD.v
|44
|CADCHF.v
|43
|EURAUD.v
|38
|EURUSD.v
|36
|USDJPY.v
|33
|USDCHF.v
|18
|USDCAD.v
|16
|EURGBP.v
|14
|AUDCHF.v
|10
|XAGUSD.v1
|10
|EURJPY.v
|2
|AUDJPY.v
|2
|NZDCHF.v
|2
|GBPCHF.v
|2
|GBPJPY.v
|2
|CHFJPY.v
|2
|AUDUSD.v
|1
|AUDNZD.v
|1
|NZDJPY.v
|1
|EURNZD.v
|1
|GBPCAD.v
|1
|CADJPY.v
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.v1
|1.2K
|EURCHF.v
|-325
|GBPUSD.v
|550
|CADCHF.v
|-1.6K
|EURAUD.v
|129
|EURUSD.v
|36
|USDJPY.v
|1.1K
|USDCHF.v
|65
|USDCAD.v
|-147
|EURGBP.v
|64
|AUDCHF.v
|174
|XAGUSD.v1
|1.7K
|EURJPY.v
|202
|AUDJPY.v
|145
|NZDCHF.v
|-145
|GBPCHF.v
|-173
|GBPJPY.v
|780
|CHFJPY.v
|165
|AUDUSD.v
|8
|AUDNZD.v
|-72
|NZDJPY.v
|173
|EURNZD.v
|7
|GBPCAD.v
|65
|CADJPY.v
|131
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.v1
|85K
|EURCHF.v
|-1.5K
|GBPUSD.v
|1.2K
|CADCHF.v
|-273
|EURAUD.v
|970
|EURUSD.v
|888
|USDJPY.v
|18K
|USDCHF.v
|259
|USDCAD.v
|1K
|EURGBP.v
|346
|AUDCHF.v
|652
|XAGUSD.v1
|5.8K
|EURJPY.v
|2.2K
|AUDJPY.v
|1.5K
|NZDCHF.v
|-689
|GBPCHF.v
|-820
|GBPJPY.v
|7.3K
|CHFJPY.v
|1.5K
|AUDUSD.v
|132
|AUDNZD.v
|-713
|NZDJPY.v
|1.6K
|EURNZD.v
|69
|GBPCAD.v
|534
|CADJPY.v
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +580.05 USD
最差交易: -696 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +350.77 USD
最大连续亏损: -350.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeTwentyFour7-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
6
93%
448
51%
100%
1.88
9.44
USD
USD
2%
1:100