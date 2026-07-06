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信号 / MetaTrader 5 / Eicho
Suresh Patil

Eicho

Suresh Patil
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交易:
448
盈利交易:
229 (51.11%)
亏损交易:
219 (48.88%)
最好交易:
580.05 USD
最差交易:
-696.35 USD
毛利:
8 981.56 USD (203 371 pips)
毛利亏损:
-4 752.55 USD (77 448 pips)
最大连续赢利:
13 (350.77 USD)
最大连续盈利:
1 537.74 USD (5)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
17.26%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
83
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.55
长期交易:
237 (52.90%)
短期交易:
211 (47.10%)
利润因子:
1.89
预期回报:
9.44 USD
平均利润:
39.22 USD
平均损失:
-21.70 USD
最大连续失误:
67 (-350.86 USD)
最大连续亏损:
-796.73 USD (3)
每月增长:
4.71%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
1 509.13 USD
最大值:
1 655.78 USD (1.65%)
相对跌幅:
结余:
1.65% (1 655.78 USD)
净值:
2.46% (2 509.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.v1 100
EURCHF.v 68
GBPUSD.v 44
CADCHF.v 43
EURAUD.v 38
EURUSD.v 36
USDJPY.v 33
USDCHF.v 18
USDCAD.v 16
EURGBP.v 14
AUDCHF.v 10
XAGUSD.v1 10
EURJPY.v 2
AUDJPY.v 2
NZDCHF.v 2
GBPCHF.v 2
GBPJPY.v 2
CHFJPY.v 2
AUDUSD.v 1
AUDNZD.v 1
NZDJPY.v 1
EURNZD.v 1
GBPCAD.v 1
CADJPY.v 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.v1 1.2K
EURCHF.v -325
GBPUSD.v 550
CADCHF.v -1.6K
EURAUD.v 129
EURUSD.v 36
USDJPY.v 1.1K
USDCHF.v 65
USDCAD.v -147
EURGBP.v 64
AUDCHF.v 174
XAGUSD.v1 1.7K
EURJPY.v 202
AUDJPY.v 145
NZDCHF.v -145
GBPCHF.v -173
GBPJPY.v 780
CHFJPY.v 165
AUDUSD.v 8
AUDNZD.v -72
NZDJPY.v 173
EURNZD.v 7
GBPCAD.v 65
CADJPY.v 131
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.v1 85K
EURCHF.v -1.5K
GBPUSD.v 1.2K
CADCHF.v -273
EURAUD.v 970
EURUSD.v 888
USDJPY.v 18K
USDCHF.v 259
USDCAD.v 1K
EURGBP.v 346
AUDCHF.v 652
XAGUSD.v1 5.8K
EURJPY.v 2.2K
AUDJPY.v 1.5K
NZDCHF.v -689
GBPCHF.v -820
GBPJPY.v 7.3K
CHFJPY.v 1.5K
AUDUSD.v 132
AUDNZD.v -713
NZDJPY.v 1.6K
EURNZD.v 69
GBPCAD.v 534
CADJPY.v 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +580.05 USD
最差交易: -696 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +350.77 USD
最大连续亏损: -350.86 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeTwentyFour7-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.12 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.12 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.11 01:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 18:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.06 19:35
Share of trading days is too low
2026.07.06 14:31
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.11% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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交易
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Eicho
每月30 USD
4%
0
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USD
104K
USD
6
93%
448
51%
100%
1.88
9.44
USD
2%
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