



Полностью автоматизированный алгоритм для捕捉 (захвата) внутридневной волатильности, исключающий эмоциональные решения. Стратегия построена на высоком проценте прибыльных сделок, строгом контроле просадки по каждой позиции и принципе сложного процента. Мониторинг рисков в реальном времени и жесткие стоп-лоссы на каждом ордере делают эту систему идеальным выбором для средне- и краткосрочных инвесторов, стремящихся к стабильному росту.





Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Оцените свою толерантность к риску перед подпиской.

TradeFx | Внутридневная алгоритмическая торговля