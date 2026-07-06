- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
160
Прибыльных трейдов:
97 (60.62%)
Убыточных трейдов:
63 (39.38%)
Лучший трейд:
89.78 USD
Худший трейд:
-87.09 USD
Общая прибыль:
2 087.14 USD (205 935 pips)
Общий убыток:
-1 217.55 USD (118 768 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (163.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.86 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
35.55%
Макс. загрузка депозита:
12.72%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
7.60
Длинных трейдов:
78 (48.75%)
Коротких трейдов:
82 (51.25%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
5.43 USD
Средняя прибыль:
21.52 USD
Средний убыток:
-19.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-78.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.09 USD (1)
Прирост в месяц:
61.68%
Годовой прогноз:
748.35%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
114.41 USD (21.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.19% (114.37 USD)
По эквити:
7.16% (40.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|160
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|870
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|87K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.78 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +163.86 USD
Макс. убыток в серии: -78.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
TradeFx | Внутридневная алгоритмическая торговля
Полностью автоматизированный алгоритм для捕捉 (захвата) внутридневной волатильности, исключающий эмоциональные решения. Стратегия построена на высоком проценте прибыльных сделок, строгом контроле просадки по каждой позиции и принципе сложного процента. Мониторинг рисков в реальном времени и жесткие стоп-лоссы на каждом ордере делают эту систему идеальным выбором для средне- и краткосрочных инвесторов, стремящихся к стабильному росту.
Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Оцените свою толерантность к риску перед подпиской.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
666%
13
19K
USD
USD
630
USD
USD
16
54%
160
60%
36%
1.71
5.43
USD
USD
30%
1:100