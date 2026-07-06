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Сигналы / MetaTrader 5 / Tradefx
Jiawen Zeng

Tradefx

Jiawen Zeng
Jiawen Zeng

Jiawen Zeng

0 отзывов
Надежность
16 недель
13 / 19K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 666%
ICMarketsSC-MT5-6
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
160
Прибыльных трейдов:
97 (60.62%)
Убыточных трейдов:
63 (39.38%)
Лучший трейд:
89.78 USD
Худший трейд:
-87.09 USD
Общая прибыль:
2 087.14 USD (205 935 pips)
Общий убыток:
-1 217.55 USD (118 768 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (163.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.86 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
35.55%
Макс. загрузка депозита:
12.72%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
7.60
Длинных трейдов:
78 (48.75%)
Коротких трейдов:
82 (51.25%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
5.43 USD
Средняя прибыль:
21.52 USD
Средний убыток:
-19.33 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-78.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.09 USD (1)
Прирост в месяц:
61.68%
Годовой прогноз:
748.35%
Алготрейдинг:
54%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
114.41 USD (21.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.19% (114.37 USD)
По эквити:
7.16% (40.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 160
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 870
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 87K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.78 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +163.86 USD
Макс. убыток в серии: -78.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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TradeFx | Внутридневная алгоритмическая торговля

Полностью автоматизированный алгоритм для捕捉 (захвата) внутридневной волатильности, исключающий эмоциональные решения. Стратегия построена на высоком проценте прибыльных сделок, строгом контроле просадки по каждой позиции и принципе сложного процента. Мониторинг рисков в реальном времени и жесткие стоп-лоссы на каждом ордере делают эту систему идеальным выбором для средне- и краткосрочных инвесторов, стремящихся к стабильному росту.

Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Оцените свою толерантность к риску перед подпиской.
Нет отзывов
2026.08.10 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 18:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 00:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tradefx
30 USD в месяц
666%
13
19K
USD
630
USD
16
54%
160
60%
36%
1.71
5.43
USD
30%
1:100
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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