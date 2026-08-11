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Jiawen Zeng

Tradefx

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可靠性
17
12 / 15K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 548%
ICMarketsSC-MT5-6
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交易:
168
盈利交易:
99 (58.92%)
亏损交易:
69 (41.07%)
最好交易:
89.78 USD
最差交易:
-87.09 USD
毛利:
2 109.27 USD (208 154 pips)
毛利亏损:
-1 336.62 USD (130 619 pips)
最大连续赢利:
8 (163.86 USD)
最大连续盈利:
163.86 USD (8)
夏普比率:
0.19
交易活动:
35.55%
最大入金加载:
12.72%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.75
长期交易:
83 (49.40%)
短期交易:
85 (50.60%)
利润因子:
1.58
预期回报:
4.60 USD
平均利润:
21.31 USD
平均损失:
-19.37 USD
最大连续失误:
5 (-78.43 USD)
最大连续亏损:
-87.09 USD (1)
每月增长:
29.97%
年度预测:
363.62%
算法交易:
54%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
114.41 USD (21.23%)
相对跌幅:
结余:
30.19% (114.37 USD)
净值:
9.01% (56.73 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 773
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 78K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +89.78 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +163.86 USD
最大连续亏损: -78.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Xellion-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
FPTradingLLC-Live
2.20 × 20
Just2TradeSVG-MT5
2.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.46 × 13
RoboForex-ECN
3.75 × 24
VantageMarkets-Live 19
5.54 × 37
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.69 × 95
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
STARTRADERFinancial-Live 3
10.21 × 24
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
TickmillUK-Live
10.88 × 85
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
12.93 × 228
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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免责声明:   过往业绩不预示未来表现，请评估自身风险承受能力。
平均等级:
Francesca Tarantola
526
Francesca Tarantola 2026.08.11 05:48 
 

Non seguire nessun tipo di strategia e fa perdere solo soldi

2026.08.12 13:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 06:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.04 16:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 18:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 00:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 15:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Tradefx
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USD
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USD
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168
58%
36%
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USD
30%
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