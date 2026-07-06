Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
41 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
13.43 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
506.94 USD (258 434 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
41 (506.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
506.94 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
12.83
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
23 (56.10%)
Коротких трейдов:
18 (43.90%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
12.36 USD
Средняя прибыль:
12.36 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
22.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
42.81% (1 068.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|258K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.43 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +506.94 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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