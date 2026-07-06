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Сигналы / MetaTrader 5 / FP Markets 02
Yung Pak So

FP Markets 02

Yung Pak So
Yung Pak So

Yung Pak So

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 25%
FPMarketsSC-Live
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
41 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
13.43 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
506.94 USD (258 434 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
41 (506.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
506.94 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
12.83
Торговая активность:
98.41%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
41
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
23 (56.10%)
Коротких трейдов:
18 (43.90%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
12.36 USD
Средняя прибыль:
12.36 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
22.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
42.81% (1 068.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 258K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.43 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +506.94 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.04 15:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.17 04:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 15:46
Share of trading days is too low
2026.07.07 15:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 14:44
Share of trading days is too low
2026.07.07 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.06 11:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 11:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 11:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.06 11:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.06 11:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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