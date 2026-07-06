当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
42 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
13.43 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
518.69 USD (264 843 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
42 (518.69 USD)
最大连续盈利:
518.69 USD (42)
夏普比率:
12.39
交易活动:
98.41%
最大入金加载:
10.83%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.00
长期交易:
24 (57.14%)
短期交易:
18 (42.86%)
利润因子:
n/a
预期回报:
12.35 USD
平均利润:
12.35 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
23.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
42.81% (1 068.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|519
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|265K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.43 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +518.69 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论