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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldScalperStrategy
Alexandru Botezatu

GoldScalperStrategy

Alexandru Botezatu
Alexandru Botezatu

Alexandru Botezatu

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 63%
FxPro-MT5 Live02
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
91 (70.54%)
Убыточных трейдов:
38 (29.46%)
Лучший трейд:
313.92 USD
Худший трейд:
-254.20 USD
Общая прибыль:
3 270.07 USD (50 715 pips)
Общий убыток:
-1 396.76 USD (30 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (761.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
761.42 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
5.53%
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.21
Длинных трейдов:
58 (44.96%)
Коротких трейдов:
71 (55.04%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
14.52 USD
Средняя прибыль:
35.93 USD
Средний убыток:
-36.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-218.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-299.90 USD (2)
Прирост в месяц:
10.14%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
164.18 USD
Максимальная:
301.58 USD (9.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.60% (301.30 USD)
По эквити:
9.68% (433.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 20K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +313.92 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +761.42 USD
Макс. убыток в серии: -218.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.05 18:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 12:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 10:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1500 - 1:37888
2026.07.06 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldScalperStrategy
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
685
USD
9
79%
129
70%
6%
2.34
14.52
USD
10%
1:500
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