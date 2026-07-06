- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
91 (70.54%)
Убыточных трейдов:
38 (29.46%)
Лучший трейд:
313.92 USD
Худший трейд:
-254.20 USD
Общая прибыль:
3 270.07 USD (50 715 pips)
Общий убыток:
-1 396.76 USD (30 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (761.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
761.42 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
5.53%
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.21
Длинных трейдов:
58 (44.96%)
Коротких трейдов:
71 (55.04%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
14.52 USD
Средняя прибыль:
35.93 USD
Средний убыток:
-36.76 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-218.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-299.90 USD (2)
Прирост в месяц:
10.14%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
164.18 USD
Максимальная:
301.58 USD (9.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.60% (301.30 USD)
По эквити:
9.68% (433.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +313.92 USD
Худший трейд: -254 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +761.42 USD
Макс. убыток в серии: -218.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5 Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
63%
0
0
USD
USD
685
USD
USD
9
79%
129
70%
6%
2.34
14.52
USD
USD
10%
1:500