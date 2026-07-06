- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
129
盈利交易:
91 (70.54%)
亏损交易:
38 (29.46%)
最好交易:
313.92 USD
最差交易:
-254.20 USD
毛利:
3 270.07 USD (50 715 pips)
毛利亏损:
-1 396.83 USD (30 385 pips)
最大连续赢利:
15 (761.42 USD)
最大连续盈利:
761.42 USD (15)
夏普比率:
0.24
交易活动:
9.07%
最大入金加载:
3.39%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.21
长期交易:
58 (44.96%)
短期交易:
71 (55.04%)
利润因子:
2.34
预期回报:
14.52 USD
平均利润:
35.93 USD
平均损失:
-36.76 USD
最大连续失误:
4 (-218.65 USD)
最大连续亏损:
-299.90 USD (2)
每月增长:
11.54%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
164.18 USD
最大值:
301.58 USD (9.61%)
相对跌幅:
结余:
9.60% (301.30 USD)
净值:
9.68% (433.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +313.92 USD
最差交易: -254 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +761.42 USD
最大连续亏损: -218.65 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
63%
0
0
USD
USD
685
USD
USD
9
79%
129
70%
9%
2.34
14.52
USD
USD
10%
1:500