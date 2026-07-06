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Сигналы / MetaTrader 5 / Zhangtailai 8019639 xionzhuang 152507USD
Zhu He Li

Zhangtailai 8019639 xionzhuang 152507USD

Zhu He Li
Zhu He Li

Zhu He Li

爱好交易，有10 年成功经验。经验丰富的交易专家，专注于为跟单用户创造稳健收益。
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 639%
StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 482
Прибыльных трейдов:
6 620 (63.15%)
Убыточных трейдов:
3 862 (36.84%)
Лучший трейд:
43 077.81 USD
Худший трейд:
-35 113.15 USD
Общая прибыль:
2 119 572.11 USD (2 390 305 pips)
Общий убыток:
-1 476 701.94 USD (2 113 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (2 061.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
53 776.14 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
23.53%
Макс. загрузка депозита:
5.21%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
13.07
Длинных трейдов:
6 188 (59.03%)
Коротких трейдов:
4 294 (40.97%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
61.33 USD
Средняя прибыль:
320.18 USD
Средний убыток:
-382.37 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-615.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-38 561.69 USD (2)
Прирост в месяц:
27.42%
Годовой прогноз:
332.69%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 397.33 USD
Максимальная:
49 197.34 USD (10.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.64% (49 173.31 USD)
По эквити:
0.82% (1 300.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.n 10057
NAS100.n 289
XAGUSD.n 106
US30.n 29
BTCUSD.n 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.n 644K
NAS100.n -642
XAGUSD.n 459
US30.n -881
BTCUSD.n -1
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.n 297K
NAS100.n -3.3K
XAGUSD.n -52
US30.n -14K
BTCUSD.n -2.5K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43 077.81 USD
Худший трейд: -35 113 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 061.30 USD
Макс. убыток в серии: -615.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

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Нет отзывов
2026.07.06 08:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zhangtailai 8019639 xionzhuang 152507USD
100 USD в месяц
639%
0
0
USD
173K
USD
32
1%
10 482
63%
24%
1.43
61.33
USD
11%
1:200
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