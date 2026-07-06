- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 482
Прибыльных трейдов:
6 620 (63.15%)
Убыточных трейдов:
3 862 (36.84%)
Лучший трейд:
43 077.81 USD
Худший трейд:
-35 113.15 USD
Общая прибыль:
2 119 572.11 USD (2 390 305 pips)
Общий убыток:
-1 476 701.94 USD (2 113 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (2 061.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
53 776.14 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
23.53%
Макс. загрузка депозита:
5.21%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
13.07
Длинных трейдов:
6 188 (59.03%)
Коротких трейдов:
4 294 (40.97%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
61.33 USD
Средняя прибыль:
320.18 USD
Средний убыток:
-382.37 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-615.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-38 561.69 USD (2)
Прирост в месяц:
27.42%
Годовой прогноз:
332.69%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 397.33 USD
Максимальная:
49 197.34 USD (10.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.64% (49 173.31 USD)
По эквити:
0.82% (1 300.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|10057
|NAS100.n
|289
|XAGUSD.n
|106
|US30.n
|29
|BTCUSD.n
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.n
|644K
|NAS100.n
|-642
|XAGUSD.n
|459
|US30.n
|-881
|BTCUSD.n
|-1
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.n
|297K
|NAS100.n
|-3.3K
|XAGUSD.n
|-52
|US30.n
|-14K
|BTCUSD.n
|-2.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +43 077.81 USD
Худший трейд: -35 113 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 061.30 USD
Макс. убыток в серии: -615.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "StarBridgeCapitalGroup-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
639%
0
0
USD
USD
173K
USD
USD
32
1%
10 482
63%
24%
1.43
61.33
USD
USD
11%
1:200