- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 519
盈利交易:
6 640 (63.12%)
亏损交易:
3 879 (36.88%)
最好交易:
43 077.81 USD
最差交易:
-35 113.15 USD
毛利:
2 125 070.48 USD (2 399 640 pips)
毛利亏损:
-1 479 147.54 USD (2 121 110 pips)
最大连续赢利:
25 (2 061.30 USD)
最大连续盈利:
53 776.14 USD (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
25.58%
最大入金加载:
5.21%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
87
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
13.13
长期交易:
6 225 (59.18%)
短期交易:
4 294 (40.82%)
利润因子:
1.44
预期回报:
61.41 USD
平均利润:
320.04 USD
平均损失:
-381.32 USD
最大连续失误:
22 (-615.42 USD)
最大连续亏损:
-38 561.69 USD (2)
每月增长:
28.19%
年度预测:
341.99%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
2 397.33 USD
最大值:
49 197.34 USD (10.25%)
相对跌幅:
结余:
10.64% (49 173.31 USD)
净值:
0.82% (1 300.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|10094
|NAS100.n
|289
|XAGUSD.n
|106
|US30.n
|29
|BTCUSD.n
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.n
|647K
|NAS100.n
|-642
|XAGUSD.n
|459
|US30.n
|-881
|BTCUSD.n
|-1
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.n
|298K
|NAS100.n
|-3.3K
|XAGUSD.n
|-52
|US30.n
|-14K
|BTCUSD.n
|-2.5K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43 077.81 USD
最差交易: -35 113 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 061.30 USD
最大连续亏损: -615.42 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
652%
0
0
USD
USD
176K
USD
USD
32
1%
10 519
63%
26%
1.43
61.41
USD
USD
11%
1:200