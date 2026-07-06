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Сигналы / MetaTrader 5 / ThriveInMarkets
Stephanos Massouras

ThriveInMarkets

Stephanos Massouras
Stephanos Massouras

Stephanos Massouras

5 (4)
1 продукт 1 сигнал
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Bybit-Live-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
163
Прибыльных трейдов:
88 (53.98%)
Убыточных трейдов:
75 (46.01%)
Лучший трейд:
148.79 UST
Худший трейд:
-173.70 UST
Общая прибыль:
4 015.07 UST (366 787 pips)
Общий убыток:
-3 983.03 UST (296 336 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (117.65 UST)
Макс. прибыль в серии:
465.18 UST (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
2.33%
Макс. загрузка депозита:
5.39%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 минуту
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
60 (36.81%)
Коротких трейдов:
103 (63.19%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.20 UST
Средняя прибыль:
45.63 UST
Средний убыток:
-53.11 UST
Макс. серия проигрышей:
7 (-310.35 UST)
Макс. убыток в серии:
-416.99 UST (5)
Прирост в месяц:
-11.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
936.14 UST
Максимальная:
1 015.78 UST (48.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.61% (1 015.78 UST)
По эквити:
4.35% (98.55 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100.s 115
XAUUSD.s 44
UKOUSD.s 3
XAUAUD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100.s 468
XAUUSD.s -406
UKOUSD.s -31
XAUAUD.s 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100.s 70K
XAUUSD.s 695
UKOUSD.s -447
XAUAUD.s 15
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.79 UST
Худший трейд: -174 UST
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +117.65 UST
Макс. убыток в серии: -310.35 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

ThriveInMarkets – Торговля с фокусом на Nasdaq

Ручная торговля, в основном по NAS100 (Nasdaq 100).

Стиль стратегии:

  • Краткосрочные направленные сделки по Nasdaq
  • В основном внутридневные (среднее время удержания обычно менее 30–40 минут)
  • Сочетание импульсных и контртрендовых сетапов в зависимости от рыночных условий
  • Без мартингейла, без сетки, без усреднения
  • Строгий риск-менеджмент с низкой нагрузкой на депозит (обычно менее 6%)

Требования к подписчикам:

  • Кредитное плечо брокера 1:100 и выше
  • Минимальный баланс счёта 2 000 USD / UST

Риск-профиль:

  • Максимальная просадка на данный момент: ~48%
  • Фактор прибыли умеренный
  • Процент прибыльных сделок около 57%
  • Подходит трейдерам, готовым к повышенной волатильности и просадкам ради активной торговли Nasdaq

Важные примечания:

  • Лучшие результаты при копировании на Bybit MT5 (одинаковые символы и котировки)
  • На других брокерах возможны проскальзывания из-за разных ценовых потоков
  • Это дискреционная (ручная) стратегия, а не советник

Отказ от ответственности: Торговля связана со значительным риском потери средств и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и в вашу пользу. Перед началом торговли внимательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и готовность к риску. Вы должны быть осведомлены обо всех рисках, связанных с торговлей, и при необходимости обратиться за консультацией к независимому финансовому советнику. Поставщик сигнала не несёт ответственности за убытки подписчиков.


Нет отзывов
2026.07.22 18:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 06:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.06 06:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ThriveInMarkets
50 USD в месяц
2%
0
0
USD
2K
UST
12
0%
163
53%
2%
1.00
0.20
UST
49%
1:500
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