- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100.s
|115
|XAUUSD.s
|44
|UKOUSD.s
|3
|XAUAUD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100.s
|468
|XAUUSD.s
|-406
|UKOUSD.s
|-31
|XAUAUD.s
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100.s
|70K
|XAUUSD.s
|695
|UKOUSD.s
|-447
|XAUAUD.s
|15
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
ThriveInMarkets – Торговля с фокусом на Nasdaq
Ручная торговля, в основном по NAS100 (Nasdaq 100).
Стиль стратегии:
- Краткосрочные направленные сделки по Nasdaq
- В основном внутридневные (среднее время удержания обычно менее 30–40 минут)
- Сочетание импульсных и контртрендовых сетапов в зависимости от рыночных условий
- Без мартингейла, без сетки, без усреднения
- Строгий риск-менеджмент с низкой нагрузкой на депозит (обычно менее 6%)
Требования к подписчикам:
- Кредитное плечо брокера 1:100 и выше
- Минимальный баланс счёта 2 000 USD / UST
Риск-профиль:
- Максимальная просадка на данный момент: ~48%
- Фактор прибыли умеренный
- Процент прибыльных сделок около 57%
- Подходит трейдерам, готовым к повышенной волатильности и просадкам ради активной торговли Nasdaq
Важные примечания:
- Лучшие результаты при копировании на Bybit MT5 (одинаковые символы и котировки)
- На других брокерах возможны проскальзывания из-за разных ценовых потоков
- Это дискреционная (ручная) стратегия, а не советник
Отказ от ответственности: Торговля связана со значительным риском потери средств и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и в вашу пользу. Перед началом торговли внимательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и готовность к риску. Вы должны быть осведомлены обо всех рисках, связанных с торговлей, и при необходимости обратиться за консультацией к независимому финансовому советнику. Поставщик сигнала не несёт ответственности за убытки подписчиков.
USD
UST
UST