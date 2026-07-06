ThriveInMarkets – Торговля с фокусом на Nasdaq

Ручная торговля, в основном по NAS100 (Nasdaq 100).

Стиль стратегии:

Краткосрочные направленные сделки по Nasdaq

В основном внутридневные (среднее время удержания обычно менее 30–40 минут)

Сочетание импульсных и контртрендовых сетапов в зависимости от рыночных условий

Без мартингейла, без сетки, без усреднения

Строгий риск-менеджмент с низкой нагрузкой на депозит (обычно менее 6%)

Требования к подписчикам:

Кредитное плечо брокера 1:100 и выше

Минимальный баланс счёта 2 000 USD / UST

Риск-профиль:

Максимальная просадка на данный момент: ~48%

Фактор прибыли умеренный

Процент прибыльных сделок около 57%

Подходит трейдерам, готовым к повышенной волатильности и просадкам ради активной торговли Nasdaq

Важные примечания:

Лучшие результаты при копировании на Bybit MT5 (одинаковые символы и котировки)

(одинаковые символы и котировки) На других брокерах возможны проскальзывания из-за разных ценовых потоков

Это дискреционная (ручная) стратегия, а не советник

Отказ от ответственности: Торговля связана со значительным риском потери средств и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Высокое кредитное плечо может работать как против вас, так и в вашу пользу. Перед началом торговли внимательно оцените свои инвестиционные цели, уровень опыта и готовность к риску. Вы должны быть осведомлены обо всех рисках, связанных с торговлей, и при необходимости обратиться за консультацией к независимому финансовому советнику. Поставщик сигнала не несёт ответственности за убытки подписчиков.