- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
163
盈利交易:
88 (53.98%)
亏损交易:
75 (46.01%)
最好交易:
148.79 UST
最差交易:
-173.70 UST
毛利:
4 015.07 UST (366 787 pips)
毛利亏损:
-3 983.03 UST (296 336 pips)
最大连续赢利:
13 (117.65 UST)
最大连续盈利:
465.18 UST (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
2.33%
最大入金加载:
5.39%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
0.03
长期交易:
60 (36.81%)
短期交易:
103 (63.19%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.20 UST
平均利润:
45.63 UST
平均损失:
-53.11 UST
最大连续失误:
7 (-310.35 UST)
最大连续亏损:
-416.99 UST (5)
每月增长:
-10.78%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
936.14 UST
最大值:
1 015.78 UST (48.84%)
相对跌幅:
结余:
48.61% (1 015.78 UST)
净值:
4.35% (98.55 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100.s
|115
|XAUUSD.s
|44
|UKOUSD.s
|3
|XAUAUD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100.s
|468
|XAUUSD.s
|-406
|UKOUSD.s
|-31
|XAUAUD.s
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100.s
|70K
|XAUUSD.s
|695
|UKOUSD.s
|-447
|XAUAUD.s
|15
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.79 UST
最差交易: -174 UST
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +117.65 UST
最大连续亏损: -310.35 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
ThriveInMarkets – 以纳斯达克为主的交易
手动交易，主要专注于 NAS100（纳斯达克100）。
策略风格：
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免责声明： 交易涉及重大亏损风险，并非适合所有投资者。过往表现不代表未来结果。高杠杆可能对您有利，也可能对您不利。在决定交易前，请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。您应充分了解交易相关的所有风险，如有疑问请咨询独立财务顾问。信号提供者不承担订阅者的任何损失责任。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
UST
UST
12
0%
163
53%
2%
1.00
0.20
UST
UST
49%
1:500