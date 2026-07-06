ThriveInMarkets – 以纳斯达克为主的交易

手动交易，主要专注于 NAS100（纳斯达克100）。

策略风格：

纳斯达克的短期方向性交易

主要为日内交易（平均持仓时间通常在30–40分钟以内）

根据市场情况结合动量与均值回归策略

无马丁格尔、无网格、无摊平

严格风险管理，资金使用率通常低于6%

订阅者要求：

经纪商杠杆 1:100 或更高

账户最低资金 2,000 USD / UST

风险概况：

目前最大回撤约48%

盈利因子中等

胜率约57%

适合能承受较高波动和回撤、追求活跃纳斯达克交易的交易者

重要说明：

在 Bybit MT5 上复制效果最佳（相同品种与报价）

上复制效果最佳（相同品种与报价） 其他经纪商可能因报价不同出现滑点

这是手动策略，不是EA

免责声明： 交易涉及重大亏损风险，并非适合所有投资者。过往表现不代表未来结果。高杠杆可能对您有利，也可能对您不利。在决定交易前，请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。您应充分了解交易相关的所有风险，如有疑问请咨询独立财务顾问。信号提供者不承担订阅者的任何损失责任。