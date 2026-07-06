信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ThriveInMarkets
Stephanos Massouras

ThriveInMarkets

Stephanos Massouras
Stephanos Massouras

Stephanos Massouras

5 (4)
1 产品 1 信号
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 2%
Bybit-Live-4
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
163
盈利交易:
88 (53.98%)
亏损交易:
75 (46.01%)
最好交易:
148.79 UST
最差交易:
-173.70 UST
毛利:
4 015.07 UST (366 787 pips)
毛利亏损:
-3 983.03 UST (296 336 pips)
最大连续赢利:
13 (117.65 UST)
最大连续盈利:
465.18 UST (6)
夏普比率:
0.02
交易活动:
2.33%
最大入金加载:
5.39%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
0.03
长期交易:
60 (36.81%)
短期交易:
103 (63.19%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.20 UST
平均利润:
45.63 UST
平均损失:
-53.11 UST
最大连续失误:
7 (-310.35 UST)
最大连续亏损:
-416.99 UST (5)
每月增长:
-10.78%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
936.14 UST
最大值:
1 015.78 UST (48.84%)
相对跌幅:
结余:
48.61% (1 015.78 UST)
净值:
4.35% (98.55 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100.s 115
XAUUSD.s 44
UKOUSD.s 3
XAUAUD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100.s 468
XAUUSD.s -406
UKOUSD.s -31
XAUAUD.s 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100.s 70K
XAUUSD.s 695
UKOUSD.s -447
XAUAUD.s 15
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +148.79 UST
最差交易: -174 UST
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +117.65 UST
最大连续亏损: -310.35 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

ThriveInMarkets – 以纳斯达克为主的交易

手动交易，主要专注于 NAS100（纳斯达克100）

策略风格：

  • 纳斯达克的短期方向性交易
  • 主要为日内交易（平均持仓时间通常在30–40分钟以内）
  • 根据市场情况结合动量与均值回归策略
  • 无马丁格尔、无网格、无摊平
  • 严格风险管理，资金使用率通常低于6%

订阅者要求：

  • 经纪商杠杆 1:100 或更高
  • 账户最低资金 2,000 USD / UST

风险概况：

  • 目前最大回撤约48%
  • 盈利因子中等
  • 胜率约57%
  • 适合能承受较高波动和回撤、追求活跃纳斯达克交易的交易者

重要说明：

  • Bybit MT5 上复制效果最佳（相同品种与报价）
  • 其他经纪商可能因报价不同出现滑点
  • 这是手动策略，不是EA

免责声明： 交易涉及重大亏损风险，并非适合所有投资者。过往表现不代表未来结果。高杠杆可能对您有利，也可能对您不利。在决定交易前，请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。您应充分了解交易相关的所有风险，如有疑问请咨询独立财务顾问。信号提供者不承担订阅者的任何损失责任。


没有评论
2026.08.11 16:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 18:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.16 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 06:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.06 06:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ThriveInMarkets
每月50 USD
2%
0
0
USD
2K
UST
12
0%
163
53%
2%
1.00
0.20
UST
49%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载