- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|326
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|48K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
⚠️ IMPORTANT: SYMBOL MATCH REQUIRED ⚠️
To successfully copy this signal, your broker’s gold trading symbol must be compatible.
- My Broker: FP Trading
- My Gold Symbol: XAUUSD.r
How to fix this:
If MT5 shows a "symbol not found" error in your Journal, you cannot use the built-in subscription directly. Instead, you must use a free or cheap "Signal Copier EA" or "Symbol Mapper EA" from the MQL5 Market . These utilities run on your chart, read my signal, and automatically force-translate XAUUSD.r into your broker's specific symbol in real-time.
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