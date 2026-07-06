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Сигналы / MetaTrader 5 / TwoFace Normal Risk
Alexander Becker

TwoFace Normal Risk

Alexander Becker
Alexander Becker

Alexander Becker

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 91%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
326
Прибыльных трейдов:
239 (73.31%)
Убыточных трейдов:
87 (26.69%)
Лучший трейд:
256.68 USD
Худший трейд:
-199.98 USD
Общая прибыль:
5 610.92 USD (73 565 pips)
Общий убыток:
-2 485.67 USD (25 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (209.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
659.46 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
5.32%
Макс. загрузка депозита:
10.53%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
67
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
6.20
Длинных трейдов:
227 (69.63%)
Коротких трейдов:
99 (30.37%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
9.59 USD
Средняя прибыль:
23.48 USD
Средний убыток:
-28.57 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-504.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-504.36 USD (5)
Прирост в месяц:
29.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
504.36 USD (24.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.19% (509.76 USD)
По эквити:
21.97% (1 592.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 326
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 3.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 48K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +256.68 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +209.84 USD
Макс. убыток в серии: -504.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

⚠️ IMPORTANT: SYMBOL MATCH REQUIRED ⚠️

To successfully copy this signal, your broker’s gold trading symbol must be compatible.

  • My Broker: FP Trading
  • My Gold Symbol: XAUUSD.r
Crucial Rule: MetaTrader 5 does not allow manual symbol mapping in its native settings. If your broker uses a different suffix (like XAUUSD-ECN or XAUUSD+ ) and MT5 fails to map it automatically, trades will not copy.


How to fix this:
If MT5 shows a "symbol not found" error in your Journal, you cannot use the built-in subscription directly. Instead, you must use a free or cheap "Signal Copier EA" or "Symbol Mapper EA" from the MQL5 Market . These utilities run on your chart, read my signal, and automatically force-translate XAUUSD.r into your broker's specific symbol in real-time.

Best Practice: For 100% flawless execution without third-party tools, use a broker with standard XAUUSD or identical .r suffixes.


Нет отзывов
2026.08.06 01:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 17:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 18:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 17:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.06 03:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.06 03:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TwoFace Normal Risk
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
8.7K
USD
10
100%
326
73%
5%
2.25
9.59
USD
22%
1:500
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