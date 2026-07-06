- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|457
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|73K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
⚠️ IMPORTANT: SYMBOL MATCH REQUIRED ⚠️
To successfully copy this signal, your broker’s gold trading symbol must be compatible.
- My Broker: VT Markets (ECN Account)
- My Gold Symbol: XAUUSD-ECN
How to fix this:
If MT5 shows a "symbol not found" error in your Journal, you cannot use the built-in subscription directly. Instead, you must use a free or cheap "Signal Copier EA" or "Symbol Mapper EA" from the MQL5 Market. These utilities run on your chart, read my signal, and automatically force-translate XAUUSD-ECN into your broker's specific symbol in real-time.
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