СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TwoFace Xtreme
Alexander Becker

TwoFace Xtreme

Alexander Becker
Alexander Becker

Alexander Becker

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 322%
VTMarkets-Live 6
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
457
Прибыльных трейдов:
368 (80.52%)
Убыточных трейдов:
89 (19.47%)
Лучший трейд:
1 176.50 USD
Худший трейд:
-344.01 USD
Общая прибыль:
17 772.08 USD (98 611 pips)
Общий убыток:
-4 787.98 USD (25 761 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (1 699.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 981.50 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
5.22%
Макс. загрузка депозита:
60.00%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
18.47
Длинных трейдов:
372 (81.40%)
Коротких трейдов:
85 (18.60%)
Профит фактор:
3.71
Мат. ожидание:
28.41 USD
Средняя прибыль:
48.29 USD
Средний убыток:
-53.80 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-584.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-584.04 USD (4)
Прирост в месяц:
38.63%
Годовой прогноз:
468.74%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
702.88 USD (5.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.51% (211.40 USD)
По эквити:
56.15% (7 624.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 457
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 73K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 176.50 USD
Худший трейд: -344 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 699.72 USD
Макс. убыток в серии: -584.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

⚠️ IMPORTANT: SYMBOL MATCH REQUIRED ⚠️

To successfully copy this signal, your broker’s gold trading symbol must be compatible.

  • My Broker: VT Markets (ECN Account)
  • My Gold Symbol:  XAUUSD-ECN
Crucial Rule: MetaTrader 5 does not allow manual symbol mapping in its native settings. If your broker uses a different suffix (like  XAUUSD.r  or  XAUUSD+ ) and MT5 fails to map it automatically, trades will not copy.


How to fix this:
If MT5 shows a "symbol not found" error in your Journal, you cannot use the built-in subscription directly. Instead, you must use a free or cheap "Signal Copier EA" or "Symbol Mapper EA" from the MQL5 Market. These utilities run on your chart, read my signal, and automatically force-translate  XAUUSD-ECN  into your broker's specific symbol in real-time.

Best Practice: For 100% flawless execution without third-party tools, use a broker with standard  XAUUSD  or identical  -ECN  suffixes.

Нет отзывов
2026.08.06 01:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 20:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 19:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 00:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 01:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 00:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 00:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.22 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.18 01:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 04:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 04:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 21:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 07:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 09:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.12 22:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TwoFace Xtreme
30 USD в месяц
322%
0
0
USD
15K
USD
22
93%
457
80%
5%
3.71
28.41
USD
56%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.