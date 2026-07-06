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Сигналы / MetaTrader 5 / Agx S23 HR
Stanislav Tomilov

Agx S23 HR

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 -28%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
13 (56.52%)
Убыточных трейдов:
10 (43.48%)
Лучший трейд:
50.35 USD
Худший трейд:
-77.09 USD
Общая прибыль:
215.47 USD (18 747 pips)
Общий убыток:
-358.63 USD (27 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (100.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.47 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
13.39%
Макс. загрузка депозита:
5.65%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
11 (47.83%)
Коротких трейдов:
12 (52.17%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-6.22 USD
Средняя прибыль:
16.57 USD
Средний убыток:
-35.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-141.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.23 USD (3)
Прирост в месяц:
-30.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.83 USD
Максимальная:
229.46 USD (60.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.14% (229.43 USD)
По эквити:
12.39% (47.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -143
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.35 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +100.47 USD
Макс. убыток в серии: -141.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.02 23:02
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 08:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 11:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 11:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 01:39
Share of trading days is too low
2026.07.07 01:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.06 02:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 02:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 02:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.06 02:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.06 02:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Agx S23 HR
1000 USD в месяц
-28%
0
0
USD
706
USD
5
100%
23
56%
13%
0.60
-6.22
USD
44%
1:500
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