- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
13 (56.52%)
Убыточных трейдов:
10 (43.48%)
Лучший трейд:
50.35 USD
Худший трейд:
-77.09 USD
Общая прибыль:
215.47 USD (18 747 pips)
Общий убыток:
-358.63 USD (27 271 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (100.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.47 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
13.39%
Макс. загрузка депозита:
5.65%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
11 (47.83%)
Коротких трейдов:
12 (52.17%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-6.22 USD
Средняя прибыль:
16.57 USD
Средний убыток:
-35.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-141.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-141.23 USD (3)
Прирост в месяц:
-30.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
147.83 USD
Максимальная:
229.46 USD (60.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.14% (229.43 USD)
По эквити:
12.39% (47.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-143
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-8.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.35 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +100.47 USD
Макс. убыток в серии: -141.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
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FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
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ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-28%
0
0
USD
USD
706
USD
USD
5
100%
23
56%
13%
0.60
-6.22
USD
USD
44%
1:500