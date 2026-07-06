- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
16 (53.33%)
亏损交易:
14 (46.67%)
最好交易:
50.35 USD
最差交易:
-77.09 USD
毛利:
240.88 USD (20 931 pips)
毛利亏损:
-491.28 USD (36 857 pips)
最大连续赢利:
4 (100.47 USD)
最大连续盈利:
100.47 USD (4)
夏普比率:
-0.32
交易活动:
15.72%
最大入金加载:
5.65%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.75
长期交易:
16 (53.33%)
短期交易:
14 (46.67%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-8.35 USD
平均利润:
15.06 USD
平均损失:
-35.09 USD
最大连续失误:
3 (-141.23 USD)
最大连续亏损:
-141.23 USD (3)
每月增长:
-41.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
250.40 USD
最大值:
332.03 USD (87.00%)
相对跌幅:
结余:
52.31% (332.00 USD)
净值:
12.39% (47.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-250
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.35 USD
最差交易: -77 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +100.47 USD
最大连续亏损: -141.23 USD
Here is the list of recommended brokers
BEST PROP FIRM
⭐⭐⭐⭐⭐ IC Funded (Get Funded up to $200k — Passed with EA) (open PROP account) ⭐⭐⭐⭐⭐
🔥 30% DISCOUNT COUPON 🔥 ---------- FPQCBM -----------
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-39%
0
0
USD
USD
599
USD
USD
6
100%
30
53%
16%
0.49
-8.35
USD
USD
52%
1:500