- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
37 (57.81%)
Убыточных трейдов:
27 (42.19%)
Лучший трейд:
124.10 USD
Худший трейд:
-45.11 USD
Общая прибыль:
903.92 USD (81 379 pips)
Общий убыток:
-766.40 USD (64 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (291.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
291.57 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
48.62%
Макс. загрузка депозита:
1.39%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
38 (59.38%)
Коротких трейдов:
26 (40.63%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
2.15 USD
Средняя прибыль:
24.43 USD
Средний убыток:
-28.39 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-138.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.16 USD (6)
Прирост в месяц:
7.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
140.75 USD
Максимальная:
176.62 USD (5.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.82% (176.62 USD)
По эквити:
1.77% (51.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.10 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +291.57 USD
Макс. убыток в серии: -138.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
5
100%
64
57%
49%
1.17
2.15
USD
USD
6%
1:500