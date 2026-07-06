- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
71
盈利交易:
41 (57.74%)
亏损交易:
30 (42.25%)
最好交易:
124.10 USD
最差交易:
-45.11 USD
毛利:
938.74 USD (84 875 pips)
毛利亏损:
-825.78 USD (70 836 pips)
最大连续赢利:
10 (291.57 USD)
最大连续盈利:
291.57 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
48.62%
最大入金加载:
1.39%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.64
长期交易:
43 (60.56%)
短期交易:
28 (39.44%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.59 USD
平均利润:
22.90 USD
平均损失:
-27.53 USD
最大连续失误:
6 (-138.16 USD)
最大连续亏损:
-138.16 USD (6)
每月增长:
8.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
140.75 USD
最大值:
176.62 USD (5.82%)
相对跌幅:
结余:
5.82% (176.62 USD)
净值:
1.77% (51.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.10 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +291.57 USD
最大连续亏损: -138.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
4%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
6
100%
71
57%
49%
1.13
1.59
USD
USD
6%
1:500