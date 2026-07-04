- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
83 (85.56%)
Убыточных трейдов:
14 (14.43%)
Лучший трейд:
91.18 USD
Худший трейд:
-270.97 USD
Общая прибыль:
1 283.75 USD (56 285 pips)
Общий убыток:
-848.18 USD (29 749 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (816.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
816.87 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.71%
Макс. загрузка депозита:
8.58%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
23 (23.71%)
Коротких трейдов:
74 (76.29%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
4.49 USD
Средняя прибыль:
15.47 USD
Средний убыток:
-60.58 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-690.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-690.06 USD (6)
Прирост в месяц:
-17.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
698.80 USD (32.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.44% (698.80 USD)
По эквити:
26.65% (573.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|436
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.18 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +816.87 USD
Макс. убыток в серии: -690.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-Real6
|3.00 × 1
Fangqingping Mohicansmarkets-live
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
9
0%
97
85%
23%
1.51
4.49
USD
USD
32%
1:250