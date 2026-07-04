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Сигналы / MetaTrader 4 / GoldBull fangqingping
Zhu He Li

GoldBull fangqingping

Zhu He Li
Zhu He Li

Zhu He Li

爱好交易，有10 年成功经验。经验丰富的交易专家，专注于为跟单用户创造稳健收益。
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 40%
MohicansMarkets-Live
1:250
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
83 (85.56%)
Убыточных трейдов:
14 (14.43%)
Лучший трейд:
91.18 USD
Худший трейд:
-270.97 USD
Общая прибыль:
1 283.75 USD (56 285 pips)
Общий убыток:
-848.18 USD (29 749 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (816.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
816.87 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.71%
Макс. загрузка депозита:
8.58%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
23 (23.71%)
Коротких трейдов:
74 (76.29%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
4.49 USD
Средняя прибыль:
15.47 USD
Средний убыток:
-60.58 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-690.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-690.06 USD (6)
Прирост в месяц:
-17.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
698.80 USD (32.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.44% (698.80 USD)
По эквити:
26.65% (573.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.18 USD
Худший трейд: -271 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +816.87 USD
Макс. убыток в серии: -690.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real6
3.00 × 1
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Fangqingping  Mohicansmarkets-live
Нет отзывов
2026.07.22 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 09:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 14:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.07.13 02:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.07 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.04 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.04 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldBull fangqingping
50 USD в месяц
40%
0
0
USD
1.5K
USD
9
0%
97
85%
23%
1.51
4.49
USD
32%
1:250
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