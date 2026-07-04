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Zhu He Li

GoldBull fangqingping

Zhu He Li
Zhu He Li

Zhu He Li

爱好交易，有10 年成功经验。经验丰富的交易专家，专注于为跟单用户创造稳健收益。
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交易:
115
盈利交易:
96 (83.47%)
亏损交易:
19 (16.52%)
最好交易:
91.18 USD
最差交易:
-270.97 USD
毛利:
1 385.72 USD (59 678 pips)
毛利亏损:
-1 018.22 USD (35 415 pips)
最大连续赢利:
26 (816.87 USD)
最大连续盈利:
816.87 USD (26)
夏普比率:
0.11
交易活动:
22.71%
最大入金加载:
8.58%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.49
长期交易:
33 (28.70%)
短期交易:
82 (71.30%)
利润因子:
1.36
预期回报:
3.20 USD
平均利润:
14.43 USD
平均损失:
-53.59 USD
最大连续失误:
6 (-690.06 USD)
最大连续亏损:
-690.06 USD (6)
每月增长:
-20.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
753.70 USD (34.99%)
相对跌幅:
结余:
34.99% (753.70 USD)
净值:
26.65% (573.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 368
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 24K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
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最好交易: +91.18 USD
最差交易: -271 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +816.87 USD
最大连续亏损: -690.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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Fangqingping  Mohicansmarkets-live
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2026.07.22 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 09:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 14:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2026.07.13 02:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 03:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.07 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.04 13:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.04 13:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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