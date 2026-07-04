- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
115
盈利交易:
96 (83.47%)
亏损交易:
19 (16.52%)
最好交易:
91.18 USD
最差交易:
-270.97 USD
毛利:
1 385.72 USD (59 678 pips)
毛利亏损:
-1 018.22 USD (35 415 pips)
最大连续赢利:
26 (816.87 USD)
最大连续盈利:
816.87 USD (26)
夏普比率:
0.11
交易活动:
22.71%
最大入金加载:
8.58%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.49
长期交易:
33 (28.70%)
短期交易:
82 (71.30%)
利润因子:
1.36
预期回报:
3.20 USD
平均利润:
14.43 USD
平均损失:
-53.59 USD
最大连续失误:
6 (-690.06 USD)
最大连续亏损:
-690.06 USD (6)
每月增长:
-20.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
753.70 USD (34.99%)
相对跌幅:
结余:
34.99% (753.70 USD)
净值:
26.65% (573.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|368
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|24K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.18 USD
最差交易: -271 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +816.87 USD
最大连续亏损: -690.06 USD
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
33%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
9
0%
115
83%
23%
1.36
3.20
USD
USD
35%
1:250