СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Power EURUSD on MT5
Nguyen Hang Hai Ha

Power EURUSD on MT5

Nguyen Hang Hai Ha
Nguyen Hang Hai Ha

Nguyen Hang Hai Ha

3 (226)
I'm designer, developer, trader stock, bitcoin, forex since 2012
39 продуктов 1 сигнал 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 19%
Tickmill-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
123 (91.11%)
Убыточных трейдов:
12 (8.89%)
Лучший трейд:
2.40 USD
Худший трейд:
-3.11 USD
Общая прибыль:
43.78 USD (4 713 pips)
Общий убыток:
-24.30 USD (1 991 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (10.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.71 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
62.19%
Макс. загрузка депозита:
4.53%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
70 (51.85%)
Коротких трейдов:
65 (48.15%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.36 USD
Средний убыток:
-2.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.11 USD (1)
Прирост в месяц:
14.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
4.67 USD (3.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.90% (4.18 USD)
По эквити:
6.82% (8.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 19
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.40 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.71 USD
Макс. убыток в серии: -3.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-3
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 19
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.03 × 33
GoMarkets-Live
0.28 × 18
Alpari-MT5
0.40 × 50
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Axiory-Live
0.43 × 35
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 131
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VTMarkets-Live 6
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
еще 82...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Live signal of EA Power EURUSD on MT5
Нет отзывов
2026.07.21 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 08:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 08:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 07:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.03 16:27
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.07.03 16:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.03 16:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Power EURUSD on MT5
999 USD в месяц
19%
0
0
USD
119
USD
6
100%
135
91%
62%
1.80
0.14
USD
7%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.