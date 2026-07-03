- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
123 (91.11%)
Убыточных трейдов:
12 (8.89%)
Лучший трейд:
2.40 USD
Худший трейд:
-3.11 USD
Общая прибыль:
43.78 USD (4 713 pips)
Общий убыток:
-24.30 USD (1 991 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (10.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.71 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
62.19%
Макс. загрузка депозита:
4.53%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
70 (51.85%)
Коротких трейдов:
65 (48.15%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
0.36 USD
Средний убыток:
-2.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.11 USD (1)
Прирост в месяц:
14.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
4.67 USD (3.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.90% (4.18 USD)
По эквити:
6.82% (8.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.40 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.71 USD
Макс. убыток в серии: -3.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 19
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.03 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.28 × 18
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Axiory-Live
|0.43 × 35
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 131
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
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Live signal of EA Power EURUSD on MT5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
6
100%
135
91%
62%
1.80
0.14
USD
USD
7%
1:500