Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live 0.00 × 1 LiteFinance-MT5-Live 0.00 × 1 FPTradingLLC-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-3 0.00 × 3 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 19 0.00 × 2 Darwinex-Live 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 4 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 Aglobe-Live 0.00 × 2 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.03 × 33 GoMarkets-Live 0.28 × 18 Alpari-MT5 0.40 × 50 FPMarkets-Live 0.40 × 5 Axiory-Live 0.43 × 35 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 ICMarketsSC-MT5 0.46 × 131 FxPro-MT5 Live02 0.47 × 51 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 VTMarkets-Live 6 0.50 × 2 DooTechnology-Live 0.52 × 221 еще 82... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика