- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
145
盈利交易:
133 (91.72%)
亏损交易:
12 (8.28%)
最好交易:
2.40 USD
最差交易:
-3.11 USD
毛利:
47.05 USD (5 072 pips)
毛利亏损:
-24.69 USD (1 991 pips)
最大连续赢利:
32 (10.71 USD)
最大连续盈利:
10.71 USD (32)
夏普比率:
0.26
交易活动:
62.01%
最大入金加载:
4.53%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
7 小时
采收率:
4.79
长期交易:
76 (52.41%)
短期交易:
69 (47.59%)
利润因子:
1.91
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
0.35 USD
平均损失:
-2.06 USD
最大连续失误:
1 (-3.11 USD)
最大连续亏损:
-3.11 USD (1)
每月增长:
15.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
4.67 USD (3.79%)
相对跌幅:
结余:
3.90% (4.18 USD)
净值:
6.82% (8.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|22
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.40 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.71 USD
最大连续亏损: -3.11 USD
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LiteFinance-MT5-Live
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FPTradingLLC-Live
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ICMarketsSC-MT5-3
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GFXSecurities-GFXSECURITIES
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ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
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VantageMarkets-Live 19
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ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
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itexsys-Platform
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Axiory-Live
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|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
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AlpariEvrasia-Real01
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Live signal of EA Power EURUSD on MT5
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
22%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
6
100%
145
91%
62%
1.90
0.15
USD
USD
7%
1:500