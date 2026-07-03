- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
34 (36.95%)
Убыточных трейдов:
58 (63.04%)
Лучший трейд:
158.65 USD
Худший трейд:
-42.84 USD
Общая прибыль:
1 334.83 USD (129 765 pips)
Общий убыток:
-1 016.13 USD (89 916 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (193.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
436.95 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
22.10%
Макс. загрузка депозита:
2.43%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
31 (33.70%)
Коротких трейдов:
61 (66.30%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
3.46 USD
Средняя прибыль:
39.26 USD
Средний убыток:
-17.52 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-227.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-227.03 USD (16)
Прирост в месяц:
7.43%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
210.69 USD
Максимальная:
363.79 USD (25.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.22% (362.85 USD)
По эквити:
6.33% (73.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|319
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +158.65 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +193.37 USD
Макс. убыток в серии: -227.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AUSCommercial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSCommercial-Live
|3.35 × 2105
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.73 × 84
Gold Trend Trading Strategy
Approx. 1 trading opportunity per day;
Stop-loss is mandatory for every order;
Risk capital per trade: Account Balance × (1% ~ 3%);
Long-term win rate: 30% ~ 40%;
Average risk-reward ratio: ≥ 3:1;
Close each trade independently; no position pyramiding, no holding losing orders.
Minimum Requirements & Recommendations
Recommended Brokers: Any broker offering ECN / RAW / low-spread accounts.
Instrument Code: XAUUSD (Gold Spot)
Minimum Initial Deposit: USD 1,000
Recommended Deposit: USD 1,000 or higher
Minimum Leverage: 1:100 (1:500 recommended)
VPS: Mandatory to ensure uninterrupted 24/5 operation.
Disclaimer
Forex and CFD trading carry substantial risks and are not suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results.
This EA is elaborately engineered to target sustainable profits via rigorous risk management, rather than an inflated win rate. While balancing win rate and risk-reward ratio, trading inherently entails risks, and trading losses may occur.
Traders new to automated trading are strongly advised to test this EA on a demo account before deploying real funds.
This EA is designed to identify high-probability trading setups instead of placing trades nonstop. Trading frequency naturally fluctuates with market conditions. Multiple trades may trigger on certain days, while only a handful or zero trades may occur on others.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
13
98%
92
36%
22%
1.31
3.46
USD
USD
29%
1:500