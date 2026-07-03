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Jun Zhang

ZJGoldTrendTrading

Jun Zhang
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  • 自由职业 在  四川成都
  • 中国
  • 131
黄金、白银、原油、比特币波段交易。
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35 (36.84%)
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60 (63.16%)
最好交易:
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最差交易:
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毛利:
1 364.68 USD (132 774 pips)
毛利亏损:
-1 060.17 USD (94 298 pips)
最大连续赢利:
9 (193.37 USD)
最大连续盈利:
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夏普比率:
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最大入金加载:
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采收率:
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长期交易:
34 (35.79%)
短期交易:
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利润因子:
1.29
预期回报:
3.21 USD
平均利润:
38.99 USD
平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
-227.03 USD (16)
每月增长:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 305
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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尽管我的EA经过精心设计，旨在通过严格的交易管理来追求更高的盈利，而非更高的胜率。在平衡胜率与盈亏比的同时，交易始终存在风险，亏损也是有可能的。

对于刚接触自动交易的交易者来说，强烈建议在使用真实资金之前先在模拟账户上测试EA（智能交易系统）。

我的EA专注于识别高概率盈利的交易机会，而非持续不断地开仓。交易活动自然会根据市场状况而波动。有些日子可能会产生多笔交易，而有些日子则可能只有寥寥几笔甚至没有交易。

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2026.07.28 02:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 14:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 08:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 15:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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