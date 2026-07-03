- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
95
盈利交易:
35 (36.84%)
亏损交易:
60 (63.16%)
最好交易:
158.65 USD
最差交易:
-42.84 USD
毛利:
1 364.68 USD (132 774 pips)
毛利亏损:
-1 060.17 USD (94 298 pips)
最大连续赢利:
9 (193.37 USD)
最大连续盈利:
436.95 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
22.10%
最大入金加载:
2.43%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.84
长期交易:
34 (35.79%)
短期交易:
61 (64.21%)
利润因子:
1.29
预期回报:
3.21 USD
平均利润:
38.99 USD
平均损失:
-17.67 USD
最大连续失误:
16 (-227.03 USD)
最大连续亏损:
-227.03 USD (16)
每月增长:
6.06%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
210.69 USD
最大值:
363.79 USD (25.23%)
相对跌幅:
结余:
29.22% (362.85 USD)
净值:
6.33% (73.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|305
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +158.65 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +193.37 USD
最大连续亏损: -227.03 USD
黄金趋势交易策略：
日均交易机会约1次；
每单必带止损；
每单止损风险金：账户结余*(1%～3%)；
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最低要求和建议
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免责声明：
外汇交易和差价合约交易风险极高，并非适合所有投资者。过往业绩并不代表未来表现。
尽管我的EA经过精心设计，旨在通过严格的交易管理来追求更高的盈利，而非更高的胜率。在平衡胜率与盈亏比的同时，交易始终存在风险，亏损也是有可能的。
对于刚接触自动交易的交易者来说，强烈建议在使用真实资金之前先在模拟账户上测试EA（智能交易系统）。
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
13
98%
95
36%
22%
1.28
3.21
USD
USD
29%
1:500