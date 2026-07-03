- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
70 (82.35%)
Убыточных трейдов:
15 (17.65%)
Лучший трейд:
14.04 USD
Худший трейд:
-5.95 USD
Общая прибыль:
257.83 USD (26 028 pips)
Общий убыток:
-40.62 USD (3 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (76.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.45 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
1.54%
Макс. загрузка депозита:
14.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
18.09
Длинных трейдов:
63 (74.12%)
Коротких трейдов:
22 (25.88%)
Профит фактор:
6.35
Мат. ожидание:
2.56 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
-2.71 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-11.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.85 USD (4)
Прирост в месяц:
30.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
12.01 USD (1.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.98% (12.01 USD)
По эквити:
13.57% (83.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.04 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +76.45 USD
Макс. убыток в серии: -11.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Osloma Star is a trading bot designed specifically for Gold (XAUUSD). It uses a multi-timeframe zone-detection model to identify high-probability trade setups by aligning market structure across different timeframes. The system is built to focus on selective entries, basket-based trade management, and defined risk control rather than taking frequent random trades.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
43%
0
0
USD
USD
717
USD
USD
7
100%
85
82%
2%
6.34
2.56
USD
USD
14%
1:500