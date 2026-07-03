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Сигналы / MetaTrader 5 / Osloma Star Grid Mode
Uttam Kumar Nandeibam

Osloma Star Grid Mode

Uttam Kumar Nandeibam
Uttam Kumar Nandeibam

Uttam Kumar Nandeibam

3.5 (19)
Computer Engineer & full-time Trader since 2018.

Youtube Link: https://www.youtube.com/@OslomaFx
1 продукт 6 сигналов 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 43%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
70 (82.35%)
Убыточных трейдов:
15 (17.65%)
Лучший трейд:
14.04 USD
Худший трейд:
-5.95 USD
Общая прибыль:
257.83 USD (26 028 pips)
Общий убыток:
-40.62 USD (3 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (76.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
76.45 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
1.54%
Макс. загрузка депозита:
14.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
18.09
Длинных трейдов:
63 (74.12%)
Коротких трейдов:
22 (25.88%)
Профит фактор:
6.35
Мат. ожидание:
2.56 USD
Средняя прибыль:
3.68 USD
Средний убыток:
-2.71 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-11.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.85 USD (4)
Прирост в месяц:
30.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
12.01 USD (1.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.98% (12.01 USD)
По эквити:
13.57% (83.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.04 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +76.45 USD
Макс. убыток в серии: -11.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Osloma Star is a trading bot designed specifically for Gold (XAUUSD). It uses a multi-timeframe zone-detection model to identify high-probability trade setups by aligning market structure across different timeframes. The system is built to focus on selective entries, basket-based trade management, and defined risk control rather than taking frequent random trades.


Нет отзывов
2026.07.15 21:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.03 14:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.03 14:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Osloma Star Grid Mode
49 USD в месяц
43%
0
0
USD
717
USD
7
100%
85
82%
2%
6.34
2.56
USD
14%
1:500
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