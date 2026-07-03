- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
110
盈利交易:
90 (81.81%)
亏损交易:
20 (18.18%)
最好交易:
19.30 USD
最差交易:
-9.08 USD
毛利:
339.20 USD (34 235 pips)
毛利亏损:
-67.93 USD (6 227 pips)
最大连续赢利:
27 (102.26 USD)
最大连续盈利:
102.26 USD (27)
夏普比率:
0.63
交易活动:
1.54%
最大入金加载:
19.73%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
10.31
长期交易:
69 (62.73%)
短期交易:
41 (37.27%)
利润因子:
4.99
预期回报:
2.47 USD
平均利润:
3.77 USD
平均损失:
-3.40 USD
最大连续失误:
5 (-25.99 USD)
最大连续亏损:
-25.99 USD (5)
每月增长:
38.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
26.31 USD (3.30%)
相对跌幅:
结余:
3.28% (26.19 USD)
净值:
31.54% (234.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|272
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.30 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +102.26 USD
最大连续亏损: -25.99 USD
Osloma Star is a trading bot designed specifically for Gold (XAUUSD). It uses a multi-timeframe zone-detection model to identify high-probability trade setups by aligning market structure across different timeframes. The system is built to focus on selective entries, basket-based trade management, and defined risk control rather than taking frequent random trades.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
54%
0
0
USD
USD
771
USD
USD
7
100%
110
81%
2%
4.99
2.47
USD
USD
32%
1:500