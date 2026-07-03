- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
44 (70.96%)
Убыточных трейдов:
18 (29.03%)
Лучший трейд:
7.36 EUR
Худший трейд:
-11.83 EUR
Общая прибыль:
96.74 EUR (4 072 pips)
Общий убыток:
-132.66 EUR (2 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
21.63 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
14.26%
Макс. загрузка депозита:
74.47%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.49
Длинных трейдов:
24 (38.71%)
Коротких трейдов:
38 (61.29%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.58 EUR
Средняя прибыль:
2.20 EUR
Средний убыток:
-7.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-22.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-22.96 EUR (4)
Прирост в месяц:
-47.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.73 EUR
Максимальная:
73.28 EUR (60.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.20% (73.28 EUR)
По эквити:
15.16% (15.47 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|USDCHF
|11
|USDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-3
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-7
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|-18
|AUDUSD
|-2
|USDJPY
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|951
|USDCHF
|491
|USDCAD
|262
|GBPUSD
|560
|NZDUSD
|-420
|AUDUSD
|16
|USDJPY
|-378
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.36 EUR
Худший трейд: -12 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.63 EUR
Макс. убыток в серии: -22.96 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.09 × 261
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 60
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
RoboForex-Pro-3
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.23 × 2600
|
RoboForex-Pro-5
|2.76 × 6622
|
RoboForex-Pro-6
|2.94 × 3246
|
VantageInternational-Live 9
|3.32 × 178
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-36%
0
0
USD
USD
64
EUR
EUR
6
100%
62
70%
14%
0.72
-0.58
EUR
EUR
60%
1:500