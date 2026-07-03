СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EURUSD NY Fib Scalper
sandro chirivi

EURUSD NY Fib Scalper

sandro chirivi
sandro chirivi

sandro chirivi

0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -36%
RoboForex-Pro-4
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
44 (70.96%)
Убыточных трейдов:
18 (29.03%)
Лучший трейд:
7.36 EUR
Худший трейд:
-11.83 EUR
Общая прибыль:
96.74 EUR (4 072 pips)
Общий убыток:
-132.66 EUR (2 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
21.63 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
14.26%
Макс. загрузка депозита:
74.47%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.49
Длинных трейдов:
24 (38.71%)
Коротких трейдов:
38 (61.29%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-0.58 EUR
Средняя прибыль:
2.20 EUR
Средний убыток:
-7.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-22.96 EUR)
Макс. убыток в серии:
-22.96 EUR (4)
Прирост в месяц:
-47.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.73 EUR
Максимальная:
73.28 EUR (60.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.20% (73.28 EUR)
По эквити:
15.16% (15.47 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 25
USDCHF 11
USDCAD 9
GBPUSD 7
NZDUSD 4
AUDUSD 4
USDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -3
USDCHF -2
USDCAD -7
GBPUSD 10
NZDUSD -18
AUDUSD -2
USDJPY -17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 951
USDCHF 491
USDCAD 262
GBPUSD 560
NZDUSD -420
AUDUSD 16
USDJPY -378
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.36 EUR
Худший трейд: -12 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.63 EUR
Макс. убыток в серии: -22.96 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT4 Real Server
0.09 × 261
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 60
RoboForex-ProCent-5
0.26 × 66
RoboForex-Pro-3
0.50 × 2
OctaFX-Real6
0.75 × 20
RoboForex-Pro-4
2.23 × 2600
RoboForex-Pro-5
2.76 × 6622
RoboForex-Pro-6
2.94 × 3246
VantageInternational-Live 9
3.32 × 178
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.05 00:52
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.03 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.28 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 15:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 21:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.02 21:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.02 21:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EURUSD NY Fib Scalper
30 USD в месяц
-36%
0
0
USD
64
EUR
6
100%
62
70%
14%
0.72
-0.58
EUR
60%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.