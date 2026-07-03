Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT4 Real Server 0.09 × 261 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.17 × 60 RoboForex-ProCent-5 0.26 × 66 RoboForex-Pro-3 0.50 × 2 OctaFX-Real6 0.75 × 20 RoboForex-Pro-4 2.23 × 2600 RoboForex-Pro-5 2.76 × 6622 RoboForex-Pro-6 2.94 × 3246 VantageInternational-Live 9 3.32 × 178 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика