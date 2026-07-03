- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
51 (66.23%)
亏损交易:
26 (33.77%)
最好交易:
7.36 EUR
最差交易:
-11.83 EUR
毛利:
105.02 EUR (4 543 pips)
毛利亏损:
-175.82 EUR (3 815 pips)
最大连续赢利:
13 (21.63 EUR)
最大连续盈利:
21.63 EUR (13)
夏普比率:
-0.22
交易活动:
17.12%
最大入金加载:
85.72%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.77
长期交易:
30 (38.96%)
短期交易:
47 (61.04%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-0.92 EUR
平均利润:
2.06 EUR
平均损失:
-6.76 EUR
最大连续失误:
6 (-32.48 EUR)
最大连续亏损:
-32.48 EUR (6)
每月增长:
-75.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
70.80 EUR
最大值:
92.35 EUR (75.98%)
相对跌幅:
结余:
75.84% (92.35 EUR)
净值:
31.99% (14.40 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|USDCHF
|14
|USDCAD
|12
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-14
|USDCHF
|-5
|USDCAD
|-11
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|-24
|USDJPY
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|670
|USDCHF
|492
|USDCAD
|266
|GBPUSD
|231
|AUDUSD
|166
|NZDUSD
|-568
|USDJPY
|-529
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.36 EUR
最差交易: -12 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +21.63 EUR
最大连续亏损: -32.48 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.09 × 261
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 60
|
RoboForex-ProCent-5
|0.26 × 66
|
RoboForex-Pro-3
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
RoboForex-Pro-4
|2.23 × 2600
|
RoboForex-Pro-5
|2.76 × 6646
|
RoboForex-Pro-6
|2.93 × 3260
|
VantageInternational-Live 9
|3.32 × 178
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-71%
0
0
USD
USD
29
EUR
EUR
6
100%
77
66%
17%
0.59
-0.92
EUR
EUR
76%
1:500