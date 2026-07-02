- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
21 (55.26%)
Убыточных трейдов:
17 (44.74%)
Лучший трейд:
15.23 USD
Худший трейд:
-14.80 USD
Общая прибыль:
139.91 USD (19 256 pips)
Общий убыток:
-141.72 USD (21 020 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (78.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
78.13 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
92.43%
Макс. загрузка депозита:
31.57%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
20 (52.63%)
Коротких трейдов:
18 (47.37%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
6.66 USD
Средний убыток:
-8.34 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-88.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.55 USD (10)
Прирост в месяц:
-12.26%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.81 USD
Максимальная:
89.21 USD (41.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.05% (89.15 USD)
По эквити:
17.09% (37.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYb
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYb
|-1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.23 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +78.13 USD
Макс. убыток в серии: -88.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
128
USD
USD
6
78%
38
55%
92%
0.98
-0.05
USD
USD
41%
1:100