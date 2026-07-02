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Сигналы / MetaTrader 5 / AI Trader USDJPY
Hashimoto Takuma

AI Trader USDJPY

Hashimoto Takuma
Hashimoto Takuma

Hashimoto Takuma

4.4 (7)
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1 продукт 2 сигнала 7 комментариев
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
HFMarketsGlobal-Live17
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
21 (55.26%)
Убыточных трейдов:
17 (44.74%)
Лучший трейд:
15.23 USD
Худший трейд:
-14.80 USD
Общая прибыль:
139.91 USD (19 256 pips)
Общий убыток:
-141.72 USD (21 020 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (78.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
78.13 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
92.43%
Макс. загрузка депозита:
31.57%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
20 (52.63%)
Коротких трейдов:
18 (47.37%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
6.66 USD
Средний убыток:
-8.34 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-88.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-88.55 USD (10)
Прирост в месяц:
-12.26%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.81 USD
Максимальная:
89.21 USD (41.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.05% (89.15 USD)
По эквити:
17.09% (37.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYb 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYb -2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYb -1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.23 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +78.13 USD
Макс. убыток в серии: -88.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 12:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 07:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.03 02:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.03 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 20:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 09:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 03:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 11:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 10:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 10:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 02:05
Share of trading days is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI Trader USDJPY
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
128
USD
6
78%
38
55%
92%
0.98
-0.05
USD
41%
1:100
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