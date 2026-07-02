- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
22 (53.65%)
亏损交易:
19 (46.34%)
最好交易:
15.23 USD
最差交易:
-14.80 USD
毛利:
144.85 USD (20 042 pips)
毛利亏损:
-149.05 USD (22 156 pips)
最大连续赢利:
7 (78.13 USD)
最大连续盈利:
78.13 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
92.43%
最大入金加载:
32.22%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.05
长期交易:
22 (53.66%)
短期交易:
19 (46.34%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
6.58 USD
平均损失:
-7.84 USD
最大连续失误:
10 (-88.55 USD)
最大连续亏损:
-88.55 USD (10)
每月增长:
-5.27%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
4.20 USD
最大值:
91.60 USD (42.43%)
相对跌幅:
结余:
42.15% (91.54 USD)
净值:
17.09% (37.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYb
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYb
|-2.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.23 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +78.13 USD
最大连续亏损: -88.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
125
USD
USD
6
80%
41
53%
92%
0.97
-0.10
USD
USD
42%
1:100