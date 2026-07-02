Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 4 SwitchMarkets-Real 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 1 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live19 0.29 × 17 FPMarketsLLC-Live2 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.41 × 188 BroctagonPrimeMarkets-Live 0.41 × 17 Aglobe-Live-1 0.52 × 60 Axi-US07-Live 0.63 × 8 Tickmill-Live 0.67 × 3 Tickmill-Live05 0.72 × 1008 ICMarketsSC-Live07 0.74 × 91 TMGM.TradeMax-Live10 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live06 0.79 × 550 Tickmill-Live04 0.81 × 235 Tickmill-Live10 0.82 × 2924 Tickmill-Live08 0.83 × 386 TMGM.TradeMax-Live4 0.83 × 252 BlueberryMarkets-Live 0.88 × 67 еще 152... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика