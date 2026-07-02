СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ythj
Cheng Zhuang

Ythj

Cheng Zhuang
Cheng Zhuang

Cheng Zhuang

Confidence can expand very high, but the horizon is limited by the times. Fortunately, truth can transcend the times
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
Tickmill-Live10
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
187 (68.00%)
Убыточных трейдов:
88 (32.00%)
Лучший трейд:
26.81 USD
Худший трейд:
-33.04 USD
Общая прибыль:
811.47 USD (78 733 pips)
Общий убыток:
-647.14 USD (50 161 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (98.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
24.56%
Макс. загрузка депозита:
8.12%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
172 (62.55%)
Коротких трейдов:
103 (37.45%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-7.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-17.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.83 USD (3)
Прирост в месяц:
2.93%
Годовой прогноз:
35.53%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.60 USD
Максимальная:
91.18 USD (8.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.82% (91.18 USD)
По эквити:
5.71% (74.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 165
EURUSD 80
AUDNZD 14
GBPUSD 12
AUDUSD 2
AUDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 109
EURUSD 89
AUDNZD -46
GBPUSD 11
AUDUSD 0
AUDJPY 0
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
EURUSD 9K
AUDNZD -2.3K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 43
AUDJPY 12
GBPJPY 237
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.81 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +98.75 USD
Макс. убыток в серии: -17.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.29 × 17
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.41 × 188
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.41 × 17
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
Axi-US07-Live
0.63 × 8
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1008
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
TMGM.TradeMax-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.79 × 550
Tickmill-Live04
0.81 × 235
Tickmill-Live10
0.82 × 2924
Tickmill-Live08
0.83 × 386
TMGM.TradeMax-Live4
0.83 × 252
BlueberryMarkets-Live
0.88 × 67
еще 152...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.02 15:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.35% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ythj
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
1.3K
USD
19
35%
275
68%
25%
1.25
0.60
USD
9%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.