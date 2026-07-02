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Всего трейдов:
275
Прибыльных трейдов:
187 (68.00%)
Убыточных трейдов:
88 (32.00%)
Лучший трейд:
26.81 USD
Худший трейд:
-33.04 USD
Общая прибыль:
811.47 USD (78 733 pips)
Общий убыток:
-647.14 USD (50 161 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (98.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
24.56%
Макс. загрузка депозита:
8.12%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
172 (62.55%)
Коротких трейдов:
103 (37.45%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-7.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-17.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-56.83 USD (3)
Прирост в месяц:
2.93%
Годовой прогноз:
35.53%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.60 USD
Максимальная:
91.18 USD (8.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.82% (91.18 USD)
По эквити:
5.71% (74.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|80
|AUDNZD
|14
|GBPUSD
|12
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|89
|AUDNZD
|-46
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|EURUSD
|9K
|AUDNZD
|-2.3K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDUSD
|43
|AUDJPY
|12
|GBPJPY
|237
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.81 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +98.75 USD
Макс. убыток в серии: -17.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.29 × 17
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.41 × 188
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.41 × 17
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
Axi-US07-Live
|0.63 × 8
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1008
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.79 × 550
|
Tickmill-Live04
|0.81 × 235
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 2924
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 386
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.83 × 252
|
BlueberryMarkets-Live
|0.88 × 67
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
19
35%
275
68%
25%
1.25
0.60
USD
USD
9%
1:200