- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
283
盈利交易:
193 (68.19%)
亏损交易:
90 (31.80%)
最好交易:
26.81 USD
最差交易:
-33.04 USD
毛利:
823.64 USD (79 968 pips)
毛利亏损:
-654.88 USD (50 535 pips)
最大连续赢利:
11 (98.75 USD)
最大连续盈利:
98.75 USD (11)
夏普比率:
0.08
交易活动:
28.85%
最大入金加载:
8.12%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.85
长期交易:
172 (60.78%)
短期交易:
111 (39.22%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
4.27 USD
平均损失:
-7.28 USD
最大连续失误:
8 (-17.75 USD)
最大连续亏损:
-56.83 USD (3)
每月增长:
2.81%
年度预测:
34.06%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
53.60 USD
最大值:
91.18 USD (8.23%)
相对跌幅:
结余:
8.82% (91.18 USD)
净值:
5.71% (74.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|EURUSD
|80
|GBPUSD
|19
|AUDNZD
|14
|AUDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|116
|EURUSD
|89
|GBPUSD
|9
|AUDNZD
|-46
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|9K
|GBPUSD
|1.4K
|AUDNZD
|-2.3K
|AUDUSD
|43
|AUDJPY
|12
|GBPJPY
|237
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.81 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +98.75 USD
最大连续亏损: -17.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.29 × 17
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.41 × 188
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.41 × 17
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
Axi-US07-Live
|0.63 × 8
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1008
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.79 × 550
|
Tickmill-Live04
|0.81 × 235
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 2924
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 386
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.83 × 252
|
BlueberryMarkets-Live
|0.88 × 67
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
19
34%
283
68%
29%
1.25
0.60
USD
USD
9%
1:200