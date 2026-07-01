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Сигналы / MetaTrader 5 / Thunderbolt Classic
Hadi Christian

Thunderbolt Classic

Hadi Christian
Hadi Christian

Hadi Christian

0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -9%
Upcomers-Server
1:100
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
18 (23.37%)
Убыточных трейдов:
59 (76.62%)
Лучший трейд:
503.76 USD
Худший трейд:
-8 725.20 USD
Общая прибыль:
2 852.18 USD (15 803 pips)
Общий убыток:
-20 929.20 USD (53 904 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (840.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
840.73 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.23
Торговая активность:
57.01%
Макс. загрузка депозита:
22.48%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
54 (70.13%)
Коротких трейдов:
23 (29.87%)
Профит фактор:
0.14
Мат. ожидание:
-234.77 USD
Средняя прибыль:
158.45 USD
Средний убыток:
-354.73 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-13 344.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 344.59 USD (19)
Прирост в месяц:
-6.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18 077.02 USD
Максимальная:
18 147.48 USD (9.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.08% (18 174.33 USD)
По эквити:
1.82% (3 520.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 45
NZDJPY 11
EURCAD 10
CADCHF 5
EURUSD 5
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -15K
NZDJPY -177
EURCAD -1.4K
CADCHF -725
EURUSD -90
NZDCHF -319
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -37K
NZDJPY 1.6K
EURCAD -2.4K
CADCHF -342
EURUSD 10
NZDCHF -158
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +503.76 USD
Худший трейд: -8 725 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +840.73 USD
Макс. убыток в серии: -13 344.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Upcomers-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 05:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 00:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.08 04:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.02 13:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.02 09:42
Share of trading days is too low
2026.07.02 09:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.02 08:42
Share of trading days is too low
2026.07.02 08:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.02 07:42
Share of trading days is too low
2026.07.02 07:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 19:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 19:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 19:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.01 19:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 19:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Thunderbolt Classic
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
182K
USD
6
100%
77
23%
57%
0.13
-234.77
USD
9%
1:100
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