- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
18 (23.37%)
Убыточных трейдов:
59 (76.62%)
Лучший трейд:
503.76 USD
Худший трейд:
-8 725.20 USD
Общая прибыль:
2 852.18 USD (15 803 pips)
Общий убыток:
-20 929.20 USD (53 904 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (840.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
840.73 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.23
Торговая активность:
57.01%
Макс. загрузка депозита:
22.48%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
54 (70.13%)
Коротких трейдов:
23 (29.87%)
Профит фактор:
0.14
Мат. ожидание:
-234.77 USD
Средняя прибыль:
158.45 USD
Средний убыток:
-354.73 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-13 344.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-13 344.59 USD (19)
Прирост в месяц:
-6.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18 077.02 USD
Максимальная:
18 147.48 USD (9.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.08% (18 174.33 USD)
По эквити:
1.82% (3 520.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|NZDJPY
|11
|EURCAD
|10
|CADCHF
|5
|EURUSD
|5
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-15K
|NZDJPY
|-177
|EURCAD
|-1.4K
|CADCHF
|-725
|EURUSD
|-90
|NZDCHF
|-319
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-37K
|NZDJPY
|1.6K
|EURCAD
|-2.4K
|CADCHF
|-342
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|-158
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +503.76 USD
Худший трейд: -8 725 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +840.73 USD
Макс. убыток в серии: -13 344.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Upcomers-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
182K
USD
USD
6
100%
77
23%
57%
0.13
-234.77
USD
USD
9%
1:100