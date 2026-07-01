- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
18 (23.37%)
亏损交易:
59 (76.62%)
最好交易:
503.76 USD
最差交易:
-8 725.20 USD
毛利:
2 852.18 USD (15 803 pips)
毛利亏损:
-20 929.20 USD (53 904 pips)
最大连续赢利:
5 (840.73 USD)
最大连续盈利:
840.73 USD (5)
夏普比率:
-0.23
交易活动:
54.99%
最大入金加载:
22.48%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-1.00
长期交易:
54 (70.13%)
短期交易:
23 (29.87%)
利润因子:
0.14
预期回报:
-234.77 USD
平均利润:
158.45 USD
平均损失:
-354.73 USD
最大连续失误:
19 (-13 344.59 USD)
最大连续亏损:
-13 344.59 USD (19)
每月增长:
-6.43%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18 077.02 USD
最大值:
18 147.48 USD (9.07%)
相对跌幅:
结余:
9.08% (18 174.33 USD)
净值:
1.82% (3 520.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|NZDJPY
|11
|EURCAD
|10
|CADCHF
|5
|EURUSD
|5
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-15K
|NZDJPY
|-177
|EURCAD
|-1.4K
|CADCHF
|-725
|EURUSD
|-90
|NZDCHF
|-319
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-37K
|NZDJPY
|1.6K
|EURCAD
|-2.4K
|CADCHF
|-342
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|-158
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +503.76 USD
最差交易: -8 725 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +840.73 USD
最大连续亏损: -13 344.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Upcomers-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-9%
0
0
USD
USD
182K
USD
USD
6
100%
77
23%
55%
0.13
-234.77
USD
USD
9%
1:100