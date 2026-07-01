- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
272
Прибыльных трейдов:
226 (83.08%)
Убыточных трейдов:
46 (16.91%)
Лучший трейд:
44.35 EUR
Худший трейд:
-91.63 EUR
Общая прибыль:
1 166.97 EUR (117 308 pips)
Общий убыток:
-1 218.99 EUR (108 323 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (216.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
216.81 EUR (32)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
26.43%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
86 (31.62%)
Коротких трейдов:
186 (68.38%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.19 EUR
Средняя прибыль:
5.16 EUR
Средний убыток:
-26.50 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-171.56 EUR)
Макс. убыток в серии:
-291.12 EUR (4)
Прирост в месяц:
-8.11%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.58 EUR
Максимальная:
612.89 EUR (11.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.03% (612.75 EUR)
По эквити:
4.75% (257.12 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.35 EUR
Худший трейд: -92 EUR
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +216.81 EUR
Макс. убыток в серии: -171.56 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
We are trading with an EA on a breakout system. Around high-impact news, we pause to keep risk as low as possible.
copytrading with roboforex:
https://t.me/ApexEaCopytrading
copytrading with roboforex:
https://t.me/ApexEaCopytrading
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
4.3K
EUR
EUR
6
86%
272
83%
26%
0.95
-0.19
EUR
EUR
11%
1:500