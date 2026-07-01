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Сигналы / MetaTrader 5 / Apex EA
Melvin Brouwer

Apex EA

Melvin Brouwer
Melvin Brouwer

Melvin Brouwer

1 тема
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
RoboForex-ECN
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
272
Прибыльных трейдов:
226 (83.08%)
Убыточных трейдов:
46 (16.91%)
Лучший трейд:
44.35 EUR
Худший трейд:
-91.63 EUR
Общая прибыль:
1 166.97 EUR (117 308 pips)
Общий убыток:
-1 218.99 EUR (108 323 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (216.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
216.81 EUR (32)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
26.43%
Макс. загрузка депозита:
2.20%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
86 (31.62%)
Коротких трейдов:
186 (68.38%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.19 EUR
Средняя прибыль:
5.16 EUR
Средний убыток:
-26.50 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-171.56 EUR)
Макс. убыток в серии:
-291.12 EUR (4)
Прирост в месяц:
-8.11%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
55.58 EUR
Максимальная:
612.89 EUR (11.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.03% (612.75 EUR)
По эквити:
4.75% (257.12 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 272
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.35 EUR
Худший трейд: -92 EUR
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +216.81 EUR
Макс. убыток в серии: -171.56 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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We are trading with an EA on a breakout system. Around high-impact news, we pause to keep risk as low as possible.
copytrading with roboforex:
https://t.me/ApexEaCopytrading
Нет отзывов
2026.08.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 21:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 01:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.03 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Apex EA
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
4.3K
EUR
6
86%
272
83%
26%
0.95
-0.19
EUR
11%
1:500
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