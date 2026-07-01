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Melvin Brouwer

Apex EA

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交易:
272
盈利交易:
226 (83.08%)
亏损交易:
46 (16.91%)
最好交易:
44.35 EUR
最差交易:
-91.63 EUR
毛利:
1 166.97 EUR (117 308 pips)
毛利亏损:
-1 218.99 EUR (108 323 pips)
最大连续赢利:
32 (216.81 EUR)
最大连续盈利:
216.81 EUR (32)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
23.68%
最大入金加载:
2.20%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.08
长期交易:
86 (31.62%)
短期交易:
186 (68.38%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.19 EUR
平均利润:
5.16 EUR
平均损失:
-26.50 EUR
最大连续失误:
6 (-171.56 EUR)
最大连续亏损:
-291.12 EUR (4)
每月增长:
-9.64%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
55.58 EUR
最大值:
612.89 EUR (11.03%)
相对跌幅:
结余:
11.03% (612.75 EUR)
净值:
4.75% (257.12 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 272
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -59
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.05 × 61
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
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copytrading with roboforex:
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2026.08.10 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.05 12:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 21:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 08:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 13:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.03 01:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.03 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 18:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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