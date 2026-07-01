- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
272
盈利交易:
226 (83.08%)
亏损交易:
46 (16.91%)
最好交易:
44.35 EUR
最差交易:
-91.63 EUR
毛利:
1 166.97 EUR (117 308 pips)
毛利亏损:
-1 218.99 EUR (108 323 pips)
最大连续赢利:
32 (216.81 EUR)
最大连续盈利:
216.81 EUR (32)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
23.68%
最大入金加载:
2.20%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.08
长期交易:
86 (31.62%)
短期交易:
186 (68.38%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.19 EUR
平均利润:
5.16 EUR
平均损失:
-26.50 EUR
最大连续失误:
6 (-171.56 EUR)
最大连续亏损:
-291.12 EUR (4)
每月增长:
-9.64%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
55.58 EUR
最大值:
612.89 EUR (11.03%)
相对跌幅:
结余:
11.03% (612.75 EUR)
净值:
4.75% (257.12 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-59
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.35 EUR
最差交易: -92 EUR
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +216.81 EUR
最大连续亏损: -171.56 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.05 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
We are trading with an EA on a breakout system. Around high-impact news, we pause to keep risk as low as possible.
copytrading with roboforex:
https://t.me/ApexEaCopytrading
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
4.3K
EUR
EUR
6
86%
272
83%
24%
0.95
-0.19
EUR
EUR
11%
1:500