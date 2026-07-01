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Vitalie Schimbator

Mathboth

Vitalie Schimbator
Vitalie Schimbator

Vitalie Schimbator

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
655
Прибыльных трейдов:
534 (81.52%)
Убыточных трейдов:
121 (18.47%)
Лучший трейд:
10 333.94 USD
Худший трейд:
-4 631.36 USD
Общая прибыль:
53 020.78 USD (415 503 pips)
Общий убыток:
-34 256.76 USD (366 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (699.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 011.61 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
81.46%
Макс. загрузка депозита:
23.94%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
423 (64.58%)
Коротких трейдов:
232 (35.42%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
28.65 USD
Средняя прибыль:
99.29 USD
Средний убыток:
-283.11 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 415.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 049.90 USD (3)
Прирост в месяц:
6.59%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
246.94 USD
Максимальная:
8 356.08 USD (7.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.22% (8 344.55 USD)
По эквити:
4.16% (4 663.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 511
XAGUSD 143
XTIUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15K
XAGUSD 1.9K
XTIUSD 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 32K
XAGUSD 16K
XTIUSD 176
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 333.94 USD
Худший трейд: -4 631 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +699.96 USD
Макс. убыток в серии: -1 415.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.67 × 3
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
1.23 × 287
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.65 × 34
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
FXOpen-MT5
3.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.41 × 70
Exness-MT5Real20
6.50 × 2
Alpari-Real01
7.00 × 2
еще 5...
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Intraday EA gold trading 

Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 01:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 19:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 18:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 16:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.22 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.21 03:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.16 03:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mathboth
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
119K
USD
13
93%
655
81%
81%
1.54
28.65
USD
7%
1:200
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