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Всего трейдов:
655
Прибыльных трейдов:
534 (81.52%)
Убыточных трейдов:
121 (18.47%)
Лучший трейд:
10 333.94 USD
Худший трейд:
-4 631.36 USD
Общая прибыль:
53 020.78 USD (415 503 pips)
Общий убыток:
-34 256.76 USD (366 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (699.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 011.61 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
81.46%
Макс. загрузка депозита:
23.94%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
423 (64.58%)
Коротких трейдов:
232 (35.42%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
28.65 USD
Средняя прибыль:
99.29 USD
Средний убыток:
-283.11 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 415.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 049.90 USD (3)
Прирост в месяц:
6.59%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
246.94 USD
Максимальная:
8 356.08 USD (7.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.22% (8 344.55 USD)
По эквити:
4.16% (4 663.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|511
|XAGUSD
|143
|XTIUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15K
|XAGUSD
|1.9K
|XTIUSD
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|XAGUSD
|16K
|XTIUSD
|176
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 333.94 USD
Худший трейд: -4 631 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +699.96 USD
Макс. убыток в серии: -1 415.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|1.23 × 287
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.41 × 70
|
Exness-MT5Real20
|6.50 × 2
|
Alpari-Real01
|7.00 × 2
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Intraday EA gold trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
13
93%
655
81%
81%
1.54
28.65
USD
USD
7%
1:200