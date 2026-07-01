- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
669
盈利交易:
545 (81.46%)
亏损交易:
124 (18.54%)
最好交易:
10 333.94 USD
最差交易:
-4 631.36 USD
毛利:
54 913.02 USD (422 220 pips)
毛利亏损:
-35 327.63 USD (373 281 pips)
最大连续赢利:
22 (699.96 USD)
最大连续盈利:
11 011.61 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
81.46%
最大入金加载:
23.94%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
32
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.34
长期交易:
435 (65.02%)
短期交易:
234 (34.98%)
利润因子:
1.55
预期回报:
29.28 USD
平均利润:
100.76 USD
平均损失:
-284.90 USD
最大连续失误:
6 (-1 415.94 USD)
最大连续亏损:
-5 049.90 USD (3)
每月增长:
7.12%
年度预测:
86.42%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
246.94 USD
最大值:
8 356.08 USD (7.23%)
相对跌幅:
结余:
7.22% (8 344.55 USD)
净值:
4.16% (4 663.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|XAGUSD
|149
|XTIUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|16K
|XAGUSD
|2K
|XTIUSD
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|XAGUSD
|17K
|XTIUSD
|176
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 333.94 USD
最差交易: -4 631 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +699.96 USD
最大连续亏损: -1 415.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|1.23 × 287
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.65 × 34
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.41 × 70
|
Exness-MT5Real20
|6.50 × 2
|
Alpari-Real01
|7.00 × 2
Intraday EA gold trading
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
120K
USD
USD
14
93%
669
81%
81%
1.55
29.28
USD
USD
7%
1:200