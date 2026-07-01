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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Trading Absolu
Meryem Sabir

Gold Trading Absolu

Meryem Sabir
Meryem Sabir

Meryem Sabir

4.3 (3)
6 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 37.5 USD в месяц
прирост с 2026 87%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
24 (80.00%)
Убыточных трейдов:
6 (20.00%)
Лучший трейд:
144.85 USD
Худший трейд:
-86.01 USD
Общая прибыль:
497.46 USD (407 940 pips)
Общий убыток:
-203.48 USD (160 490 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (105.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
271.12 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
10.60%
Макс. загрузка депозита:
1.73%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.74
Длинных трейдов:
16 (53.33%)
Коротких трейдов:
14 (46.67%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
9.80 USD
Средняя прибыль:
20.73 USD
Средний убыток:
-33.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-107.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.18 USD (4)
Прирост в месяц:
13.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
107.18 USD (21.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.22% (107.18 USD)
По эквити:
7.57% (80.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 294
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 247K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +144.85 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +105.76 USD
Макс. убыток в серии: -107.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
еще 376...
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If you are interested in the EA, contact me via PM.

Mail:meryysabir@gmail.com

Нет отзывов
2026.07.29 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 20:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 03:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.08 10:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.08 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.07 19:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.07 19:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 20:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 20:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Trading Absolu
37.5 USD в месяц
87%
0
0
USD
819
USD
9
100%
30
80%
11%
2.44
9.80
USD
11%
1:500
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