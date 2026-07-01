- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
24 (80.00%)
Убыточных трейдов:
6 (20.00%)
Лучший трейд:
144.85 USD
Худший трейд:
-86.01 USD
Общая прибыль:
497.46 USD (407 940 pips)
Общий убыток:
-203.48 USD (160 490 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (105.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
271.12 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
10.60%
Макс. загрузка депозита:
1.73%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.74
Длинных трейдов:
16 (53.33%)
Коротких трейдов:
14 (46.67%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
9.80 USD
Средняя прибыль:
20.73 USD
Средний убыток:
-33.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-107.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.18 USD (4)
Прирост в месяц:
13.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
107.18 USD (21.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.22% (107.18 USD)
По эквити:
7.57% (80.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|294
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|247K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +144.85 USD
Худший трейд: -86 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +105.76 USD
Макс. убыток в серии: -107.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
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Mail:meryysabir@gmail.com
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
37.5 USD в месяц
87%
0
0
USD
USD
819
USD
USD
9
100%
30
80%
11%
2.44
9.80
USD
USD
11%
1:500