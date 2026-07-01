- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
30
盈利交易:
24 (80.00%)
亏损交易:
6 (20.00%)
最好交易:
144.85 USD
最差交易:
-86.01 USD
毛利:
497.46 USD (407 940 pips)
毛利亏损:
-203.48 USD (160 490 pips)
最大连续赢利:
10 (105.76 USD)
最大连续盈利:
271.12 USD (6)
夏普比率:
0.29
交易活动:
10.60%
最大入金加载:
1.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.74
长期交易:
16 (53.33%)
短期交易:
14 (46.67%)
利润因子:
2.44
预期回报:
9.80 USD
平均利润:
20.73 USD
平均损失:
-33.91 USD
最大连续失误:
4 (-107.18 USD)
最大连续亏损:
-107.18 USD (4)
每月增长:
13.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
107.18 USD (21.38%)
相对跌幅:
结余:
11.22% (107.18 USD)
净值:
7.57% (80.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|294
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|247K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +144.85 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +105.76 USD
最大连续亏损: -107.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
If you are interested in the EA, contact me via PM.
Mail:meryysabir@gmail.com
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37.5 USD
87%
0
0
USD
USD
819
USD
USD
9
100%
30
80%
11%
2.44
9.80
USD
USD
11%
1:500