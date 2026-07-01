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Dmitrii Kuropatkin

AlfaForex

Dmitrii Kuropatkin
Dmitrii Kuropatkin

Dmitrii Kuropatkin

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 21%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
37 (69.81%)
Убыточных трейдов:
16 (30.19%)
Лучший трейд:
107.28 EUR
Худший трейд:
-30.74 EUR
Общая прибыль:
455.60 EUR (52 392 pips)
Общий убыток:
-177.41 EUR (20 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (113.51 EUR)
Макс. прибыль в серии:
226.50 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
5.56%
Макс. загрузка депозита:
55.82%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
25 (47.17%)
Коротких трейдов:
28 (52.83%)
Профит фактор:
2.57
Мат. ожидание:
5.25 EUR
Средняя прибыль:
12.31 EUR
Средний убыток:
-11.09 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-75.52 EUR)
Макс. убыток в серии:
-75.52 EUR (7)
Прирост в месяц:
13.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
115.31 EUR (7.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.23% (115.31 EUR)
По эквити:
4.86% (64.72 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd 317
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd 32K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +107.28 EUR
Худший трейд: -31 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +113.51 EUR
Макс. убыток в серии: -75.52 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Spike — мощный EA для золота!

Работает на нескольких ТФ, регулирует частоту от консервативной до волатильной.

Множество алгоритмов подтверждения + внутренние стратегии для риска. Все сделки с SL/TP, trailing stop и адаптивный лот по балансу/просадке.

Стратегия: прорывы ключевых уровней поддержки/сопротивления — идеально для волатильного XAUUSD.

Бэктесты: стабильный рост, низкие просадки, стресс-тесты на max истории — без сбоев. Честная система без AI-хайпа!

Для Gold Spike:

· Брокер: любой ECN (RoboForex, IC Markets, Tickmill)

· Тип счета: ECN / Raw Spread

· Баланс: от $500, оптимально $1000+

· Плечо: 1:100 или выше

· Инструмент: XAUUSD (только золото)

Сигнал полностью автоматический.

Если что — пишите!

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Нет отзывов
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 00:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.01 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.01 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlfaForex
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
1.4K
EUR
7
100%
53
69%
6%
2.56
5.25
EUR
8%
1:40
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