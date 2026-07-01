- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|317
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|32K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold Spike — мощный EA для золота!
Работает на нескольких ТФ, регулирует частоту от консервативной до волатильной.
Множество алгоритмов подтверждения + внутренние стратегии для риска. Все сделки с SL/TP, trailing stop и адаптивный лот по балансу/просадке.
Стратегия: прорывы ключевых уровней поддержки/сопротивления — идеально для волатильного XAUUSD.
Бэктесты: стабильный рост, низкие просадки, стресс-тесты на max истории — без сбоев. Честная система без AI-хайпа!
Для Gold Spike:
· Брокер: любой ECN (RoboForex, IC Markets, Tickmill)
· Тип счета: ECN / Raw Spread
· Баланс: от $500, оптимально $1000+
· Плечо: 1:100 или выше
· Инструмент: XAUUSD (только золото)
Сигнал полностью автоматический.
Если что — пишите!
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