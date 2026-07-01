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Dmitrii Kuropatkin

AlfaForex

Dmitrii Kuropatkin
Dmitrii Kuropatkin

Dmitrii Kuropatkin

1 主题 1 评论
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 14%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
56
盈利交易:
37 (66.07%)
亏损交易:
19 (33.93%)
最好交易:
107.28 EUR
最差交易:
-33.54 EUR
毛利:
455.60 EUR (52 392 pips)
毛利亏损:
-265.21 EUR (30 378 pips)
最大连续赢利:
13 (113.51 EUR)
最大连续盈利:
226.50 EUR (5)
夏普比率:
0.15
交易活动:
5.56%
最大入金加载:
55.82%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.65
长期交易:
28 (50.00%)
短期交易:
28 (50.00%)
利润因子:
1.72
预期回报:
3.40 EUR
平均利润:
12.31 EUR
平均损失:
-13.96 EUR
最大连续失误:
7 (-75.52 EUR)
最大连续亏损:
-87.80 EUR (3)
每月增长:
4.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
115.31 EUR (7.56%)
相对跌幅:
结余:
8.23% (115.31 EUR)
净值:
5.98% (84.68 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDrfd 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDrfd 217
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDrfd 22K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +107.28 EUR
最差交易: -34 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +113.51 EUR
最大连续亏损: -75.52 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Gold Spike — мощный EA для золота!

Работает на нескольких ТФ, регулирует частоту от консервативной до волатильной.

Множество алгоритмов подтверждения + внутренние стратегии для риска. Все сделки с SL/TP, trailing stop и адаптивный лот по балансу/просадке.

Стратегия: прорывы ключевых уровней поддержки/сопротивления — идеально для волатильного XAUUSD.

Бэктесты: стабильный рост, низкие просадки, стресс-тесты на max истории — без сбоев. Честная система без AI-хайпа!

Для Gold Spike:

· Брокер: любой ECN (RoboForex, IC Markets, Tickmill)

· Тип счета: ECN / Raw Spread

· Баланс: от $500, оптимально $1000+

· Плечо: 1:100 или выше

· Инструмент: XAUUSD (только золото)

Сигнал полностью автоматический.

Если что — пишите!

Подписывайся и тестируй!

没有评论
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 00:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.01 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.01 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlfaForex
每月30 USD
14%
0
0
USD
1.3K
EUR
8
100%
56
66%
6%
1.71
3.40
EUR
8%
1:40
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在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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