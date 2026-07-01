Gold Spike — мощный EA для золота!

Работает на нескольких ТФ, регулирует частоту от консервативной до волатильной.

Множество алгоритмов подтверждения + внутренние стратегии для риска. Все сделки с SL/TP, trailing stop и адаптивный лот по балансу/просадке.

Стратегия: прорывы ключевых уровней поддержки/сопротивления — идеально для волатильного XAUUSD.

Бэктесты: стабильный рост, низкие просадки, стресс-тесты на max истории — без сбоев. Честная система без AI-хайпа!

Для Gold Spike:

· Брокер: любой ECN (RoboForex, IC Markets, Tickmill)

· Тип счета: ECN / Raw Spread

· Баланс: от $500, оптимально $1000+

· Плечо: 1:100 или выше

· Инструмент: XAUUSD (только золото)

Сигнал полностью автоматический.

Если что — пишите!

Подписывайся и тестируй!