- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|217
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|22K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold Spike — мощный EA для золота!
Работает на нескольких ТФ, регулирует частоту от консервативной до волатильной.
Множество алгоритмов подтверждения + внутренние стратегии для риска. Все сделки с SL/TP, trailing stop и адаптивный лот по балансу/просадке.
Стратегия: прорывы ключевых уровней поддержки/сопротивления — идеально для волатильного XAUUSD.
Бэктесты: стабильный рост, низкие просадки, стресс-тесты на max истории — без сбоев. Честная система без AI-хайпа!
Для Gold Spike:
· Брокер: любой ECN (RoboForex, IC Markets, Tickmill)
· Тип счета: ECN / Raw Spread
· Баланс: от $500, оптимально $1000+
· Плечо: 1:100 или выше
· Инструмент: XAUUSD (только золото)
Сигнал полностью автоматический.
Если что — пишите!
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