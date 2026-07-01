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Signals / MetaTrader 5 / AlfaForex
Dmitrii Kuropatkin

AlfaForex

Dmitrii Kuropatkin
Dmitrii Kuropatkin

Dmitrii Kuropatkin

1 topic 1 comment
0 reviews
Reliability
7 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 20%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
50
Profit Trades:
35 (70.00%)
Loss Trades:
15 (30.00%)
Best trade:
107.28 EUR
Worst trade:
-30.74 EUR
Gross Profit:
440.50 EUR (50 651 pips)
Gross Loss:
-177.34 EUR (20 249 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (113.51 EUR)
Maximal consecutive profit:
226.50 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading activity:
5.56%
Max deposit load:
55.82%
Latest trade:
22 hours ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
1 hour
Recovery Factor:
2.28
Long Trades:
22 (44.00%)
Short Trades:
28 (56.00%)
Profit Factor:
2.48
Expected Payoff:
5.26 EUR
Average Profit:
12.59 EUR
Average Loss:
-11.82 EUR
Maximum consecutive losses:
7 (-75.52 EUR)
Maximal consecutive loss:
-75.52 EUR (7)
Monthly growth:
12.06%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
115.31 EUR (7.56%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.23% (115.31 EUR)
By Equity:
4.86% (64.72 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSDrfd 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDrfd 300
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDrfd 30K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +107.28 EUR
Worst trade: -31 EUR
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +113.51 EUR
Maximal consecutive loss: -75.52 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Gold Spike — мощный EA для золота!

Работает на нескольких ТФ, регулирует частоту от консервативной до волатильной.

Множество алгоритмов подтверждения + внутренние стратегии для риска. Все сделки с SL/TP, trailing stop и адаптивный лот по балансу/просадке.

Стратегия: прорывы ключевых уровней поддержки/сопротивления — идеально для волатильного XAUUSD.

Бэктесты: стабильный рост, низкие просадки, стресс-тесты на max истории — без сбоев. Честная система без AI-хайпа!

Для Gold Spike:

· Брокер: любой ECN (RoboForex, IC Markets, Tickmill)

· Тип счета: ECN / Raw Spread

· Баланс: от $500, оптимально $1000+

· Плечо: 1:100 или выше

· Инструмент: XAUUSD (только золото)

Сигнал полностью автоматический.

Если что — пишите!

Подписывайся и тестируй!

No reviews
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 00:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.01 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.01 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
AlfaForex
30 USD per month
20%
0
0
USD
1.5K
EUR
7
100%
50
70%
6%
2.48
5.26
EUR
8%
1:40
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.