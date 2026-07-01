- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDrfd
|300
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDrfd
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "AlfaForexRU-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Gold Spike — мощный EA для золота!
Работает на нескольких ТФ, регулирует частоту от консервативной до волатильной.
Множество алгоритмов подтверждения + внутренние стратегии для риска. Все сделки с SL/TP, trailing stop и адаптивный лот по балансу/просадке.
Стратегия: прорывы ключевых уровней поддержки/сопротивления — идеально для волатильного XAUUSD.
Бэктесты: стабильный рост, низкие просадки, стресс-тесты на max истории — без сбоев. Честная система без AI-хайпа!
Для Gold Spike:
· Брокер: любой ECN (RoboForex, IC Markets, Tickmill)
· Тип счета: ECN / Raw Spread
· Баланс: от $500, оптимально $1000+
· Плечо: 1:100 или выше
· Инструмент: XAUUSD (только золото)
Сигнал полностью автоматический.
Если что — пишите!
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