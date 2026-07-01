- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
501
Прибыльных трейдов:
407 (81.23%)
Убыточных трейдов:
94 (18.76%)
Лучший трейд:
2 696.40 USD
Худший трейд:
-564.60 USD
Общая прибыль:
16 779.36 USD (130 422 pips)
Общий убыток:
-8 462.11 USD (99 609 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (237.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 479.80 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
4.06%
Макс. загрузка депозита:
6.40%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
3.64
Длинных трейдов:
157 (31.34%)
Коротких трейдов:
344 (68.66%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
16.60 USD
Средняя прибыль:
41.23 USD
Средний убыток:
-90.02 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 266.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 266.30 USD (5)
Прирост в месяц:
2.97%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.55 USD
Максимальная:
2 284.80 USD (14.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.85% (2 273.80 USD)
По эквити:
11.82% (2 137.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|500
|GBPUSD.ls
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ls
|8.3K
|GBPUSD.ls
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ls
|31K
|GBPUSD.ls
|7
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 696.40 USD
Худший трейд: -565 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +237.25 USD
Макс. убыток в серии: -2 266.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
🔵 The Golden Series- It is a fully automated trading system
Main Features
🔵 A trading system designed specifically for fast and accurate scalping on XAUUSD
The algorithm captures sharp price fluctuations over short time intervals (ticks/microtrends). If the price makes a strong impulse, confirmed by
technical indicators, the robot regards it as the beginning of a local movement and enters the market
The system is designed to trade during the most liquid and volatile trading sessions (American and London), when gold moves the fastest.
🔵 Risk control
The built-in risk management system protects capital and maintains stable trading conditions during volatile market movements.
🔵 Stop loss
The system supports a fixed stop-loss configuration to maintain a controlled and disciplined risk level, or the use of an automated stop-loss.
🔵 Final information
No grid
No martingale
Estimated yield 10% per month
Recommended deposit when subscribing to the signal 500$
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
83%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
12
97%
501
81%
4%
1.98
16.60
USD
USD
15%
1:500