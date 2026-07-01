- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
44 (62.85%)
Убыточных трейдов:
26 (37.14%)
Лучший трейд:
84.12 USD
Худший трейд:
-38.84 USD
Общая прибыль:
895.57 USD (34 793 pips)
Общий убыток:
-525.22 USD (15 936 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (151.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
237.14 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
3.23%
Макс. загрузка депозита:
8.31%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
2.47
Длинных трейдов:
31 (44.29%)
Коротких трейдов:
39 (55.71%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
20.35 USD
Средний убыток:
-20.20 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-149.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.02 USD (7)
Прирост в месяц:
21.29%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
70.39 USD
Максимальная:
150.07 USD (8.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.26% (149.71 USD)
По эквити:
3.59% (53.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|370
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +84.12 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +151.58 USD
Макс. убыток в серии: -149.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
RIsk 50$/ trade
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
888 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
6
0%
70
62%
3%
1.70
5.29
USD
USD
8%
1:500