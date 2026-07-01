- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
83
盈利交易:
54 (65.06%)
亏损交易:
29 (34.94%)
最好交易:
84.12 USD
最差交易:
-38.84 USD
毛利:
1 076.02 USD (43 533 pips)
毛利亏损:
-589.40 USD (19 749 pips)
最大连续赢利:
10 (151.58 USD)
最大连续盈利:
237.14 USD (9)
夏普比率:
0.24
交易活动:
3.23%
最大入金加载:
8.31%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
3.24
长期交易:
44 (53.01%)
短期交易:
39 (46.99%)
利润因子:
1.83
预期回报:
5.86 USD
平均利润:
19.93 USD
平均损失:
-20.32 USD
最大连续失误:
7 (-149.02 USD)
最大连续亏损:
-149.02 USD (7)
每月增长:
28.83%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
70.39 USD
最大值:
150.07 USD (8.28%)
相对跌幅:
结余:
8.26% (149.71 USD)
净值:
3.59% (53.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|487
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|24K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +84.12 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +151.58 USD
最大连续亏损: -149.02 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月888 USD
32%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
6
0%
83
65%
3%
1.82
5.86
USD
USD
8%
1:500