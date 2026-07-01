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Сигналы / MetaTrader 5 / Testarosa
Muhammad Abrori

Testarosa

Muhammad Abrori
Muhammad Abrori

Muhammad Abrori

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 45 USD в месяц
прирост с 2026 21%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
48 (87.27%)
Убыточных трейдов:
7 (12.73%)
Лучший трейд:
2.78 USD
Худший трейд:
-2.23 USD
Общая прибыль:
37.89 USD (3 764 pips)
Общий убыток:
-6.09 USD (605 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (27.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.68 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
15.23%
Макс. загрузка депозита:
11.16%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
11 (20.00%)
Коротких трейдов:
44 (80.00%)
Профит фактор:
6.22
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
0.79 USD
Средний убыток:
-0.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.08 USD (3)
Прирост в месяц:
8.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
5.08 USD (2.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.72% (5.08 USD)
По эквити:
20.86% (38.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 54
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 32
AUDCAD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 3.2K
AUDCAD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.78 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.68 USD
Макс. убыток в серии: -5.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 14
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 20
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
ACYSecurities-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 398
STMarket-Live
0.00 × 2
SureLeverageFunding-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 574
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
Deriv-Server-02
0.00 × 1
PepperstoneUK-Live
0.00 × 6
TexasCapital-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
xChief-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 1
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
еще 187...
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Нет отзывов
2026.08.10 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 03:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.02 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 19:34
Share of trading days is too low
2026.07.01 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 04:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 04:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 04:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.01 04:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 04:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Testarosa
45 USD в месяц
21%
0
0
USD
184
USD
6
0%
55
87%
15%
6.22
0.58
USD
21%
1:500
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