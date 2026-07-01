- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
48 (87.27%)
Убыточных трейдов:
7 (12.73%)
Лучший трейд:
2.78 USD
Худший трейд:
-2.23 USD
Общая прибыль:
37.89 USD (3 764 pips)
Общий убыток:
-6.09 USD (605 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (27.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.68 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
15.23%
Макс. загрузка депозита:
11.16%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
11 (20.00%)
Коротких трейдов:
44 (80.00%)
Профит фактор:
6.22
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
0.79 USD
Средний убыток:
-0.87 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.08 USD (3)
Прирост в месяц:
8.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.42 USD
Максимальная:
5.08 USD (2.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.72% (5.08 USD)
По эквити:
20.86% (38.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|54
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|32
|AUDCAD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3.2K
|AUDCAD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.78 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.68 USD
Макс. убыток в серии: -5.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 14
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 20
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 398
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
SureLeverageFunding-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 574
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 6
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
45 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
184
USD
USD
6
0%
55
87%
15%
6.22
0.58
USD
USD
21%
1:500