Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 135 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 5 EverestCM-Live 0.00 × 14 OxSecurities-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 5 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 20 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 ACYSecurities-Live 0.00 × 29 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 398 STMarket-Live 0.00 × 2 SureLeverageFunding-MT5 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 574 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 2 Deriv-Server-02 0.00 × 1 PepperstoneUK-Live 0.00 × 6 TexasCapital-Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 14 xChief-MT5 0.00 × 1 AlpariEvrasia-MT5 0.00 × 1 FocusMarkets-Real 0.00 × 2 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 еще 187... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика