- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
53 (88.33%)
亏损交易:
7 (11.67%)
最好交易:
2.78 USD
最差交易:
-2.23 USD
毛利:
40.02 USD (3 976 pips)
毛利亏损:
-6.09 USD (605 pips)
最大连续赢利:
32 (27.68 USD)
最大连续盈利:
27.68 USD (32)
夏普比率:
0.73
交易活动:
15.23%
最大入金加载:
11.16%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
9 小时
采收率:
6.68
长期交易:
16 (26.67%)
短期交易:
44 (73.33%)
利润因子:
6.57
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
0.76 USD
平均损失:
-0.87 USD
最大连续失误:
3 (-5.08 USD)
最大连续亏损:
-5.08 USD (3)
每月增长:
9.68%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.42 USD
最大值:
5.08 USD (2.75%)
相对跌幅:
结余:
2.72% (5.08 USD)
净值:
20.86% (38.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|59
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|34
|AUDCAD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|3.4K
|AUDCAD
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.78 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.68 USD
最大连续亏损: -5.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 5
|
EverestCM-Live
|0.00 × 14
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 20
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 398
|
STMarket-Live
|0.00 × 2
|
SureLeverageFunding-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 574
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 6
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 1
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月45 USD
23%
0
0
USD
USD
186
USD
USD
7
0%
60
88%
15%
6.57
0.57
USD
USD
21%
1:500