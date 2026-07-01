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信号 / MetaTrader 5 / Testarosa
Muhammad Abrori

Testarosa

Muhammad Abrori
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交易:
60
盈利交易:
53 (88.33%)
亏损交易:
7 (11.67%)
最好交易:
2.78 USD
最差交易:
-2.23 USD
毛利:
40.02 USD (3 976 pips)
毛利亏损:
-6.09 USD (605 pips)
最大连续赢利:
32 (27.68 USD)
最大连续盈利:
27.68 USD (32)
夏普比率:
0.73
交易活动:
15.23%
最大入金加载:
11.16%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
9 小时
采收率:
6.68
长期交易:
16 (26.67%)
短期交易:
44 (73.33%)
利润因子:
6.57
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
0.76 USD
平均损失:
-0.87 USD
最大连续失误:
3 (-5.08 USD)
最大连续亏损:
-5.08 USD (3)
每月增长:
9.68%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.42 USD
最大值:
5.08 USD (2.75%)
相对跌幅:
结余:
2.72% (5.08 USD)
净值:
20.86% (38.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 59
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 34
AUDCAD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 3.4K
AUDCAD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.78 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.68 USD
最大连续亏损: -5.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FinexBisnisSolusi-Real
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PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 5
EverestCM-Live
0.00 × 14
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 5
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 20
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
ACYSecurities-Live
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 398
STMarket-Live
0.00 × 2
SureLeverageFunding-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 574
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
Deriv-Server-02
0.00 × 1
PepperstoneUK-Live
0.00 × 6
TexasCapital-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 14
xChief-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 1
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
187 更多...
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2026.08.10 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.16 03:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.02 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.01 19:34
Share of trading days is too low
2026.07.01 19:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 04:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 04:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 04:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.01 04:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 04:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
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Testarosa
每月45 USD
23%
0
0
USD
186
USD
7
0%
60
88%
15%
6.57
0.57
USD
21%
1:500
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