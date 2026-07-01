- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
12 (20.00%)
Убыточных трейдов:
48 (80.00%)
Лучший трейд:
1 297.56 USD
Худший трейд:
-1 153.24 USD
Общая прибыль:
9 996.10 USD (13 551 pips)
Общий убыток:
-12 909.32 USD (15 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 577.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 577.84 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
25.99%
Макс. загрузка депозита:
44.39%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
35 (58.33%)
Коротких трейдов:
25 (41.67%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-48.55 USD
Средняя прибыль:
833.01 USD
Средний убыток:
-268.94 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 119.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 119.65 USD (12)
Прирост в месяц:
-24.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 827.10 USD
Максимальная:
5 538.78 USD (38.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.70% (5 532.62 USD)
По эквити:
4.12% (492.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-6.4K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7K
|USDJPY
|3.7K
|GBPUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 297.56 USD
Худший трейд: -1 153 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 577.84 USD
Макс. убыток в серии: -3 119.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.23 × 30
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.13 × 153
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
6
100%
60
20%
26%
0.77
-48.55
USD
USD
39%
1:200