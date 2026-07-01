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Сигналы / MetaTrader 5 / Yhqtv ic12585
Ki Kwong Choi

Yhqtv ic12585

Ki Kwong Choi
Ki Kwong Choi

Ki Kwong Choi

4 (1)
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
14 сигналов
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -23%
ICMarketsSC-MT5-6
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
12 (20.00%)
Убыточных трейдов:
48 (80.00%)
Лучший трейд:
1 297.56 USD
Худший трейд:
-1 153.24 USD
Общая прибыль:
9 996.10 USD (13 551 pips)
Общий убыток:
-12 909.32 USD (15 033 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 577.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 577.84 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
25.99%
Макс. загрузка депозита:
44.39%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.53
Длинных трейдов:
35 (58.33%)
Коротких трейдов:
25 (41.67%)
Профит фактор:
0.77
Мат. ожидание:
-48.55 USD
Средняя прибыль:
833.01 USD
Средний убыток:
-268.94 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 119.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 119.65 USD (12)
Прирост в месяц:
-24.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 827.10 USD
Максимальная:
5 538.78 USD (38.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.70% (5 532.62 USD)
По эквити:
4.12% (492.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 39
USDJPY 15
GBPUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -6.4K
USDJPY 2K
GBPUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -7K
USDJPY 3.7K
GBPUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 297.56 USD
Худший трейд: -1 153 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 577.84 USD
Макс. убыток в серии: -3 119.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 2
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
2.23 × 30
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.77 × 242
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.13 × 153
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
еще 1...
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Нет отзывов
2026.07.22 01:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 18:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.15 17:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 12:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 02:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 01:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.06 00:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 15:30
Share of trading days is too low
2026.07.01 15:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 15:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 14:30
Share of trading days is too low
2026.07.01 14:30
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.01 14:30
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.01 03:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 03:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 03:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.01 03:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.01 03:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Yhqtv ic12585
30 USD в месяц
-23%
0
0
USD
9.7K
USD
6
100%
60
20%
26%
0.77
-48.55
USD
39%
1:200
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