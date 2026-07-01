- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
62
盈利交易:
12 (19.35%)
亏损交易:
50 (80.65%)
最好交易:
1 297.56 USD
最差交易:
-1 153.24 USD
毛利:
9 996.10 USD (13 551 pips)
毛利亏损:
-13 655.56 USD (15 866 pips)
最大连续赢利:
2 (1 577.84 USD)
最大连续盈利:
1 577.84 USD (2)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
30.39%
最大入金加载:
44.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.66
长期交易:
37 (59.68%)
短期交易:
25 (40.32%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-59.02 USD
平均利润:
833.01 USD
平均损失:
-273.11 USD
最大连续失误:
12 (-3 119.65 USD)
最大连续亏损:
-3 119.65 USD (12)
每月增长:
-22.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 827.10 USD
最大值:
5 538.78 USD (38.74%)
相对跌幅:
结余:
38.70% (5 532.62 USD)
净值:
4.12% (492.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-7.1K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|USDJPY
|3.7K
|GBPUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 297.56 USD
最差交易: -1 153 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 577.84 USD
最大连续亏损: -3 119.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Xellion-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
FPTradingLLC-Live
|2.20 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-6
|2.23 × 30
|
Just2TradeSVG-MT5
|2.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.46 × 13
|
RoboForex-ECN
|3.75 × 24
|
VantageMarkets-Live 19
|5.54 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.69 × 95
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|10.21 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.93 × 228
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.77 × 242
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.13 × 153
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-29%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
7
100%
62
19%
30%
0.73
-59.02
USD
USD
39%
1:200