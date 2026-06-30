- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Советник, используемый на данном сигнале, пока еще не опубликован в MQL5 Market.
В настоящее время мы собираем статистику реальной торговли и продолжаем совершенствовать алгоритм перед официальным релизом.
Стратегия советника основана на анализе рыночной структуры. Алгоритм работает на малых таймфреймах, определяет локальные точки разворота рынка и открывает сделки в наиболее вероятных зонах смены движения. После открытия позиции управление полностью берет на себя интеллектуальная система сопровождения ордеров, которая адаптируется к текущей рыночной ситуации.
Если вам интересна эта стратегия, рекомендуем добавить данный сигнал в избранное, чтобы не потерять его и следить за результатами реальной торговли до официального выхода советника.
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