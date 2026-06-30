Советник, используемый на данном сигнале, пока еще не опубликован в MQL5 Market.

В настоящее время мы собираем статистику реальной торговли и продолжаем совершенствовать алгоритм перед официальным релизом.

Стратегия советника основана на анализе рыночной структуры. Алгоритм работает на малых таймфреймах, определяет локальные точки разворота рынка и открывает сделки в наиболее вероятных зонах смены движения. После открытия позиции управление полностью берет на себя интеллектуальная система сопровождения ордеров, которая адаптируется к текущей рыночной ситуации.

Если вам интересна эта стратегия, рекомендуем добавить данный сигнал в избранное, чтобы не потерять его и следить за результатами реальной торговли до официального выхода советника.

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Напишите мне в Telegram: @djermoloff. Я расскажу, как принять участие в программе раннего доступа и получить советник до его появления в MQL5 Market.