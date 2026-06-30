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Сигналы / MetaTrader 5 / MS Active Scalper
Sergey Ermolov

MS Active Scalper

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
Привет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
37 продуктов 5 сигналов 2 статьи 4 кода 9 тем 25 комментариев
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 8%
VantageMarkets-Live 14
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
70
Прибыльных трейдов:
50 (71.42%)
Убыточных трейдов:
20 (28.57%)
Лучший трейд:
4.89 USD
Худший трейд:
-7.19 USD
Общая прибыль:
74.90 USD (7 622 pips)
Общий убыток:
-66.87 USD (6 405 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (10.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.73 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
0.12%
Макс. загрузка депозита:
82.63%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
28 (40.00%)
Коротких трейдов:
42 (60.00%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
1.50 USD
Средний убыток:
-3.34 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.93 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.29 USD
Максимальная:
15.05 USD (14.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.63% (15.02 USD)
По эквити:
4.03% (3.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.89 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.73 USD
Макс. убыток в серии: -14.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Советник, используемый на данном сигнале, пока еще не опубликован в MQL5 Market.

В настоящее время мы собираем статистику реальной торговли и продолжаем совершенствовать алгоритм перед официальным релизом.

Стратегия советника основана на анализе рыночной структуры. Алгоритм работает на малых таймфреймах, определяет локальные точки разворота рынка и открывает сделки в наиболее вероятных зонах смены движения. После открытия позиции управление полностью берет на себя интеллектуальная система сопровождения ордеров, которая адаптируется к текущей рыночной ситуации.

Если вам интересна эта стратегия, рекомендуем добавить данный сигнал в избранное, чтобы не потерять его и следить за результатами реальной торговли до официального выхода советника.

Хотите получить советник бесплатно еще до публикации?
Напишите мне в Telegram: @djermoloff. Я расскажу, как принять участие в программе раннего доступа и получить советник до его появления в MQL5 Market.

Нет отзывов
2026.07.30 13:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2026.07.14 12:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 20:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 20:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.07 19:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.06 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 14:31
Share of trading days is too low
2026.07.06 14:31
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.06 14:31
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.30 16:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 16:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 16:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.06.30 16:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.30 16:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MS Active Scalper
39 USD в месяц
8%
0
0
USD
103
USD
6
100%
70
71%
0%
1.12
0.11
USD
15%
1:100
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